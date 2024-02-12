Μητσοτάκης στο Σερβο-Ελληνικό Φόρουμ: Πολύ μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις και συνέργειες σε υποδομές, ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων

Για άλμα στις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία και για πολύ μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις και συνέργειες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, όπως οι κατασκευές, οι υποδομές, η διαχείριση ακινήτων, η ενέργεια, και η διαχείριση αποβλήτων μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στο Σερβο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στις δυο χώρες αλλά και στο δρομολογούμενο εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σερβο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Βελιγράδι:

Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Σερβίας, αγαπητέ Aleksandar, κύριοι Υπουργοί, αγαπητέ Siniša (Mali), αγαπητέ Marko (Čadež),

Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμένα και για τους συνεργάτες μου να μπορώ να βρίσκομαι μαζί σας στα εγκαίνια των εργασιών του Σερβο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ.

Ευχαριστώ θερμά για ακόμα μία φορά, αγαπητέ μου Πρόεδρε, για την πρόσκληση να επισκεφθώ τη χώρα σας, μαζί με πολλά εξέχοντα μέλη της επιχειρηματικής μας κοινότητας. Νομίζω ότι η πρόσκληση αυτή προσφέρει την ευκαιρία για να διαμορφώσουμε νέες συνέργειες και εν όψει της Specialized Expo 2027. Να συγχαρώ την κυβέρνηση της Σερβίας για την άρτια προετοιμασία αυτού του πολύ σημαντικού επιχειρηματικού γεγονότος.

Και βέβαια, η παρουσία μας εδώ αποτελεί ακόμα μία απόδειξη ότι η φιλία μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας είναι ιστορικά γερά θεμελιωμένη.

Πιστεύω πράγματι, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κ. Πρόεδρο, ότι το 2024 είναι μία ευκαιρία για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στις οικονομικές μας σχέσεις. To διμερές μας εμπόριο είναι περίπου στα 750 εκατομμύρια ευρώ, όμως είναι βέβαιο ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ζητήσω από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες μας συνοδεύουν -και βέβαια, όπως είπαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, επιφυλασσόμαστε να το κάνουμε σε κάποια στιγμή στο μέλλον-, να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τη σημαντική οικονομική πρόοδο την οποία έχει πετύχει η Σερβία τα τελευταία χρόνια. Διότι, τα νούμερα τα οποία μας παρουσίασε ο Siniša δεν μπορούν εύκολα να αμφισβητηθούν ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, ως προς τους φιλόδοξους στόχους το ΑΕΠ της Σερβίας - γιατί όχι;- να φτάσει τα 100 δισ. ευρώ το 2027.

Όλη αυτή η αναπτυξιακή δυναμική προσφέρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις και συνέργειες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους: κατασκευές -είδαμε πόσα σημαντικά έργα δρομολογούνται-, υποδομές, διαχείριση ακινήτων, ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων.

Και είμαι βέβαιος, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αδράξουν αυτή την ευκαιρία να γίνουν μέρος της επιτυχίας της σερβικής οικονομίας.

Η δική μας οικονομία, ξέρετε, βρίσκεται και αυτή σε μια φάση όχι πολύ διαφορετική από την πορεία της οικονομίας της Σερβίας, βγαίνοντας από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση. Έχουμε και εμείς καταφέρει να κάνουμε τις δικές μας σημαντικές οικονομικές υπερβάσεις. Το 2022 οι εξαγωγές μας, αγαθών και προϊόντων, ξεπέρασαν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Έβλεπα με πολύ μεγάλη προσοχή τα νούμερα της ανεργίας: και εμείς καταφέραμε και ρίξαμε την ανεργία από το 18% κάτω από το 10%. Το σπάσαμε το φράγμα του 10% μετά από 14 χρόνια. Και βέβαια αυτή την υπεύθυνη οικονομική πολιτική της χώρας την εκτίμησαν και οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι μας επέστρεψαν στην επενδυτική βαθμίδα.

Και βέβαια αποδίδω και πολύ μεγάλη σημασία σε κάτι, το οποίο βλέπω να συμβαίνει και εδώ στη Σερβία: στην αύξηση του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού. Μόνο στην πατρίδα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια καταφέραμε και δημιουργήσαμε 310.000 νέες δουλειές. Έχει ένα ενδιαφέρον, κοίταζα τα οικονομικά στοιχεία, ότι πριν από τέσσερα χρόνια το 33% των Ελλήνων αμείβονταν με μισθούς από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Σήμερα είναι το 42%. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσοι μισθοί ακολουθούν την πορεία της οικονομίας. Και έτσι τελικά μπορούμε να δημιουργούμε ευημερία για όλους.

Και βέβαια, δεν μπορώ να κρύψω -βλέποντας τα σχέδια της Σερβίας- τις φυσικές, γεωπολιτικές και οικονομικές συνέργειες μεταξύ των δύο μας χωρών. Τη μεγάλη σημασία, παραδείγματος χάρη, που αποδίδουμε στους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που θα συνδέσουν την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, με την κεντρική Ευρώπη.

Όταν κοιτάζω τη Σερβία βλέπω μια δυναμική εξαγωγική οικονομία. Και η Σερβία θα θελήσει αύριο όχι μόνο να εισάγει προϊόντα αλλά να εξάγει τα προϊόντα της προς τις παγκόσμιες αγορές. Από πού μπορεί να το κάνει; Θέλουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών να μπορεί να περνάει από την Ελλάδα. Αλλά γι’ αυτό χρειαζόμαστε σύγχρονα τρένα και σύγχρονους δρόμους. Και η πατρίδα μας, αγαπητέ Aleksandar, επενδύει ήδη στην αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ειδομένη ώστε να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις μεγάλες ανάγκες.

Όταν κοιτάζω τον ενεργειακό χάρτη βλέπω προφανείς συνέργειες: βραχυπρόθεσμες, ως προς την δυνατότητα να τροφοδοτούμε τη Σερβία με φυσικό αέριο, αλλά να αξιοποιούμε και τις σημαντικές αποθήκες φυσικού αερίου. Και μεσοπρόθεσμες - μακροπρόθεσμες, όταν διαπιστώνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη Σερβία με τη δική της πράσινη μετάβαση.

Η πατρίδα μου είναι ήδη μία από τις δέκα πρώτες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παράγουμε σχεδόν το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από τον ήλιο και από τον άνεμο και θέλουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία και εδώ στη Σερβία και να αναπτύξουμε καινούριες επενδυτικές ευκαιρίες.

Και τέλος, το συζητήσαμε και με τον Πρόεδρο, οι τράπεζές μας οι οποίες αναγκάστηκαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, υποχρεώθηκαν μάλλον, να εγκαταλείψουν τη βαλκανική αγορά. Καθώς τώρα έχουν πολύ πιο ισχυρούς ισολογισμούς είμαι σίγουρος ότι θα αναπτύξουν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στη Σερβία για να μπορέσουν να συγχρηματοδοτήσουν όλα αυτά τα σημαντικά σχέδια οικονομικής ανάπτυξης.

Οπότε κλείνω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, για να μην μακρηγορήσω, εκφράζοντας για ακόμα μία φορά τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, επικεφαλής μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής, αλλά και την αισιοδοξία μου για τις μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες συνδιαμορφώνονται ως προς την οικονομική μας συνεργασία. Τα πολιτικά είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε το πρωί.

Αλλά επειδή, ξέρετε, και η πολιτική τελικά είναι οικονομία, η μεγαλύτερη ενσωμάτωση της Σερβίας στον οικονομικό ιστό της Ευρώπης είναι και αυτή από μόνη της μία σημαντική παρακαταθήκη, προκειμένου η Σερβία να διεκδικήσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, εκεί που πιστεύω ακράδαντα ότι ανήκει.

