Η εικόνα του συνεδρίου δεν ήταν καλή, αυτή είναι η πραγματικότητα, μπορούσε να είχε πάει διαφορετικά, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι προηγήθηκαν εξελίξεις που τα πράγματα πήγαν όπως πήγαν.

Για το κλίμα του συνεδρίου είπε ότι υπήρχε ένταση που θα μπορούσε να μην είχε υπάρξει, όπως και γιουχαΐσματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Πρόσθεσε ότι η λύση που δόθηκε εξέφρασε την πλειοψηφία των συνέδρων να μην πάμε σε κατάσταση εσωστρέφειας.

«Έχουμε μπροστά μας 100 μέρες για τις ευρωεκλογές, δεν μπορούμε να φάμε τις 50 να ασχολούνται όλοι με αυτό. Αυτός είναι ο πρόεδρος, πάμε στις επόμενες εκλογικές μάχες με πρώτη τις ευρωεκλογές» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Τόνισε ότι «κανείς δεν έχει ποτέ λευκή επιταγή ούτε ο Αλέξης Τσίπρας είχε».

Συμπλήρωσε ότι οι αποφάσεις των συνεδρίων έχουν ορίζοντα 3ετίας, σημειώνοντας ότι «από τη μια μεριά κανείς δεν έχει λευκή επιταγή, από την άλλη κανείς δεν είναι υπό προθεσμία».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν είχε μιλήσει καθόλου μέχρι τώρα και το λογικό ήταν αυτό. «Τώρα στο συνέδριο έπρεπε να μιλήσει» είπε και συμπλήρωσε ότι «κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε κιόλας να είναι εκεί. Δεν είναι καμένο ούτε εξαντλημένο το κεφάλαιο Τσίπρας, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά για την δημοκρατική παράταξη».

Κακώς έθεσε θέμα εμπιστοσύνης ο κ. Κασσελάκης στο πρόσωπό του εξ αρχής, σχολίασε.

Σε ερώτηση αν θα αμφισβητηθεί ο κ. Κασσελάκης από την κ. Γεροβασίλη απάντησε: «Το συνέδριο έληξε και πάμε ενωμένοι τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Το κρίσιμο είναι να πάμε καλά στις ευρωεκλογές. Το νόημα της απόφασης είναι να πάμε καλά στις ευρωεκλογές».

Σε ερώτηση αν είναι ελκυστικός ο ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Το συνέδριο εν μέρει μάς τραυμάτισε, δεν μας έκανε καλό, αλλά έχουμε 3 μήνες μπροστά μας να διορθώσουμε την εικόνα αυτή».

Πρόσθεσε ότι ο στόχος μετά το συνέδριο είναι μια συντεταγμένη λειτουργία και να βρει ο ΣΥΡΙΖΑ την περπατησιά του.

Ερωτηθείς πού απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι πρέπει να ξανακερδηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος που ψήφιζε αριστερά της ΝΔ.

«Από τα αριστερά μέχρι το δημοκρατικό κέντρο είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Είναι άλλη συζήτηση πώς αυτοπροσδιορίζεται ένα κόμμα. Αυτή ήταν και η επιτυχία του Μητσοτάκη, ο διεμβολισμός του κέντρου» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

