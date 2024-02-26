Ξενογιαννακοπούλου στον ΣΚΑΪ 100.3: Αδικούμε τον εαυτό μας αν βγάζουμε μόνο μια εικόνα εσωστρέφειας

«Αδικούμε τον εαυτό μας αν βγάζουμε μόνο μια εικόνα εσωστρέφειας. Ψήφισα να μην γίνουν εκλογές καθώς μια εκλογική διαδικασία θα δημιουργούσε νέο διχασμό. Χρειάζεται συλλογικότητα και πολίτικη λειτουργία στο κόμμα», δήλωσε στον ΣΚΑΙ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π. Γ του ΣΎΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι «ο Αλέξης Τσιπρας έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει», πρόσθεσε ωστόσο, ότι θα προτιμούσε να είχε πάει στο συνέδριο καθώς θα έδινε δύναμη στον ΣΎΡΙΖΑ και ανάταση σε χιλιάδες μελή.

Υποστήριξε παράλληλα ότι «επετεύχθη στο συνέδριο ο στόχος ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει με προγραμματική ενότητα στις ευρωεκλογές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.