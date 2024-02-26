Πέτρος Παππάς: «Δεν υπήρχε στην πραγματικότητα πολιτικός αντίπαλος του Στέφανου Κασσελάκη»

Τα όσα έγιναν στο 4ημερο, θυελλώδες συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο – και τις εκλογές που τελικά δεν θα γίνουν - σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Δεν υπήρχε στην πραγματικότητα πολιτικός αντίπαλος του Στέφανου Κασσελάκη, το γάντι δεν σηκώθηκε ποτέ, επομένως δεν υπήρχε πραγματικός λόγος να πάμε σε εκλογές» δήλωσε ο βουλευτής, αναφερόμενος στην υποψηφιότητα της Ολγας Γεροβασίλη.

Απαντώντας σε σχόλια περί διχασμού και αμφισβήτησης στο κόμμα, ο Πέτρος Παππάς δήλωσε: «Η ιδεολογική ομογένεια του ΣΥΡΙΖΑ -τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και του κόσμου του κόμματος - είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, όπου αμφισβητούνται κεντρικές πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Το κόμμα πρέπει να αλλάξει ριζικά, αυτή είναι η αγωνία του κόσμου, μία νέα παράταξη, όχι ένας νέος πρόεδρος» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

