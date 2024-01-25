Η Ακροδεξιά καλπάζει στην Ευρώπη και ετοιμάζεται να κερδίσει στις ευρωεκλογές 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ολοένα και πιο ισχυρά γίνονται τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Κερδίζουν εκλογές, όπως συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο στην Ολλανδία με την νίκη του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς που ηγείται του αντιισλαμικού, αντιευρωπαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) αλλά θέτουν, επίσης, ακόμη και ως αντιπολίτευση, την πολιτική ατζέντα, όπως ακριβώς συνέβη τον Δεκέμβριο στη Γαλλία με την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν που υπέκυψε στην υποστήριξη του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λεπέν για να περάσει το νομοσχέδιό του για τη μετανάστευση.

Δημοσκόπηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) δείχνει ότι ο ρόλος τον οποίο η Ακροδεξιά «έπαιξε» το 2023 στην Ευρώπη θα συνεχίσει με την ίδια δυναμική και το νέο έτος αλλά δεν θα περιοριστεί μονάχα σε εθνικό επίπεδο.

Ενόψει ευρωεκλογών, η επόμενη ημέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται πολύ πιο... δεξιά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα βασικά πολιτικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες (S&D), το κεντρώο φιλελεύθερο Renew Europe (RE) και οι Πράσινοι (G/EFA) χάνουν έδρες.

Αντιθέτως, η Αριστερά (GUE/NGL) αναμένεται να κερδίσει έδρες. Το ίδιο και η κεντροδεξιά ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) αλλά, και η ακροδεξιά Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας (ID) με τη διαφορά ότι αποτελεί τον πραγματικό νικητή των Ευρωεκλογών αφού εκτινάσσεται και γίνεται τρίτη δύναμη με 98 έδρες.

Αρνητική εντύπωση γεννά δε το γεγονός ότι σε εννέα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κόμματα της ακροδεξιάς αναμένεται να τερματίσουν πρώτα. Πρόκειται για τη Γαλλία, την Αυστρία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ολλανδία.

Την ίδια στιγμή, σε επιπλέον εννέα κράτη-μέλη η ακροδεξιά αναμένεται να αναδειχθεί δεύτερη ή τρίτη δύναμη. Πρόκειται για τις χώρες της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Ρουμανίας.

Όπως αναφέρει η μελέτη, τα εν λόγω αποτελέσματα αποτελούν σημαντικά ευρήματα αφού, πολλά από τα παραπάνω Κράτη – Μέλη, αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές, θα έχουν εθνικές εκλογές, όπως είναι η Αυστρία το φθινόπωρο του 2024. Άλλα Κράτη-Μέλη δε, όπως η Ολλανδία, θα «χρησιμοποιήσουν» το αποτέλεσμα ως δείκτη για τον εάν θα σχηματιστεί κυβέρνηση μέχρι τη διεξαγωγή των ευρωκλογών και άλλα όπως η Πολωνία για να διαπιστωθεί εάν όντως οι ψηφοφόροι έχουν απομακρυνθεί από το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), όπως έκαναν στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023.

Η ανάλυση θα πρέπει «να χρησιμεύσει ως αφύπνιση σχετικά με το τι διακυβεύεται» στις Ευρωεκλογές, δήλωσαν οι πολιτικοί επιστήμονες Simon Hix και Kevin Cunningham, οι οποίοι συνέγραψαν την έκθεση για το ECFR και υπογράμμισαν, επίσης, πως σε περίπτωση επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε η «στρατηγική αλληλεξάρτησης και αυτή των διεθνών συνεργασιών για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών» να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων με έναν περισσότερο δεξιό και εσωστρεφή συνασπισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.