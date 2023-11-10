Τον «εμφύλιο» στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, το δημοψήφισμα Κασσελάκη και τα επόμενα βήματα της Ομπρέλας, σχολίασε ο βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Βαθιά δημοκρατική η ενωτική στάση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, συνεχίζει να είναι θεσμικός», τόνισε ο κ. Αποστολάκης. «Ήδη από την πρώτη στιγμή που βγήκαν τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών και αναδείχτηκε ως πρόεδρος ο κύριος Κασσελάκης η θέση του συνειδητά ήταν ενωτική, απευθύνθηκε σε όλους».

Τόνισε δε ότι «κάποια στελέχη ξέφυγαν, έχει οξυνθεί η κατάσταση», ενώ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορεί να αμφισβητείται το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών από μέλη του κόμματος».

«Πρέπει να λυθούν γρήγορα όλα τα εσωτερικά ζητήματα, δεν έχουμε περιθώρια», υπογράμμισε, και ύστερα σημείωσε ότι «πρέπει μέχρι τις Ευρωεκλογές το κόμμα να πατήσει στα πόδια του».

