Γλαβίνας: Αποκούμπι ΝΔ η πρόταση ΚΚΕ για Eξεταστική Eπιτροπή για Τέμπη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας, μιλώντας σήμερα, 10 Νοεμβρίου, στον τ/σ «Action 24» και αναφερόμενος στο αίτημα του ΚΚΕ για τη σύσταση Eξεταστικής Eπιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την αποδοχή του εκ μέρους της κυβέρνησης είπε ότι «η Νέα Δημοκρατία βρήκε αποκούμπι στο ΚΚΕ. Προσπαθούν να διαχύσουν τις ευθύνες, να φτάσουμε στο 1997, ενώ σήμερα υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε μια σύμβαση η οποία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016 και έκτοτε πήρε συνεχείς παρατάσεις. Τη διαχειρίστηκαν συγκεκριμένες κυβερνήσεις και συγκεκριμένοι Υπουργοί».

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να συγκροτηθεί Προανακριτική Επιτροπή σημείωσε ότι «όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουμε να επιδείξουμε σεβασμό και ειλικρίνεια στους συγγενείς των θυμάτων. Από την πλευρά μας, ερχόμαστε να καταθέσουμε πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και μετά η δικαιοσύνη θα αποφασίσει την τύχη των τυχόν υπαιτίων. Το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα βρίσκεται από το καλοκαίρι στη Βουλή. Κανείς δεν είχε τη βούληση να πει τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, καθώς οι ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές σημειώνουν τι έγινε ακριβώς και γιατί δεν ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο».

Σχολιάζοντας την ακρίβεια στην ενέργεια και τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο Θ. Γλαβίνας ανέφερε: «Τα χρήματα των επιδοτήσεων οδήγησαν στην αισχροκέρδεια και τώρα η ΔΕΗ πανηγυρίζει για την επιθετική πολιτική της με τα λεφτά των κρατικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς εις βάρος των πολιτών».

Απαντώντας στην παριστάμενη στην τηλεοπτική εκπομπή Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, η οποία ανέφερε πως «δεν ακούει την αντιπολίτευση να μιλά για την παραίτηση της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί συνεργάτης του είναι υπό διερεύνηση. Αντίστοιχα στην Ελλάδα τους βγάλατε "λάδι" και επικράτησε η απόλυτη συγκάλυψη. Ενώ ο κ. Κόστα, ζήτησε παραιτούμενος την άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

«Αυτή είναι η διαφορά νοοτροπίας. Είναι ο αντίστοιχος Γρηγόρης Δημητριάδης της Πορτογαλίας. Εκεί όμως έδειξαν ευθιξία και για το πως λειτουργούν τα ώριμα πολιτικά συστήματα, προχωρώντας σε παραιτήσεις» τόνισε, καταλήγοντας ο Θ. Γλαβίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

