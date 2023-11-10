Στην απομάκρυνση δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και του πρώην διευθυντή του Νίκου Σβέρκου, προχώρησε το ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο».

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Σβέρκος ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του από τον σταθμό, ενώ μαζί του απομακρύνθηκαν και οι Σπύρος Ραπανάκης και Γιάννης Σμυρλάκης. Πάντως, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού που ανακοινώθηκε μέσω της Αυγής, ο Θεόφιλος Σιχλετίδης που είχε γίνει γνωστό ότι ήταν μεταξύ των απολυμένων, «η εκπομπή Μέρα μεσημέρι στο Κόκκινο με τον Θεόφιλο Σιχλετίδη συνεχίζει κανονικά τη μετάδοσή της, στην ίδια ώρα, από τη συχνότητα του «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 91,4 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ».

«Ο διευθυντής σε προφορική και γραπτή επικοινωνία μας μου πρότεινε να φύγω από την καθημερινή ζώνη και να πάρω εκπομπή το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής. Στις ερωτήσεις μου αναφορικά με τους λόγους της απομάκρυνσής μου, δεν έλαβα σαφή απάντηση, καθώς η πρότασή του ήταν τελείως ανορθολογική. Η εκπομπή πήγαινε καλά και δεν έλαβα κανένα παράπονο για την δημοσιογραφική επάρκειά μου» γράφει ο Νίκος Σβέρκος.

Και πρσθέτει: «Πέρασα, πλάκα πλάκα, μια ολόκληρη ζωή στο ραδιόφωνο, μέχρι να μου αφαιρεθεί με τον πιο προσβλητικό τρόπο το δικαίωμα να αποχαιρετίσω τους ακροατές και τις ακροάτριες από την εκπομπή».





Πηγή: skai.gr

