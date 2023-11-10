Του Αντώνη Αντζολέτου

Προβληματισμό και ανησυχία ακόμη και σε στελέχη που βρίσκονται στο περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για δημοψήφισμα προκειμένου να κριθούν οι διαγραφές που έχει ο ίδιος προτείνει.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες σε πολλά κορυφαία στελέχη η πρόταση για δημοψήφισμα προκάλεσε ανησυχία. Μεταξύ αυτών των στελεχών είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Νίκος Παππάς, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Γιάννης Ραγκούσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συζητήσεις είναι πυκνές μεταξύ στελεχών που έκαναν διαφορετικές επιλογές στην προεδρική εκλογή αλλά επιθυμούν να στηρίξουν το κομμα με όλες τους τις δυνάμεις. Φαίνεται ότι κοινός τόπος στις συζητήσεις τους είναι ότι παρέλκει ο λόγος διαγραφών εφ όσον έχουν ανακοινωθεί ήδη αποχωρήσεις. Λένε δε, ότι αυτά τα ζητήματα δε λύνονται με δημοψηφίσματα.



«Δυστυχώς αυτές τις μέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας κείμενα αποχώρησης μελών του κόμματος. Μεταξύ αυτών και στελεχών που έχουν παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας. Οι δημόσιες δηλώσεις συνεχίζονται. Η ταλαιπωρία των μελών μας πρέπει να σταματήσει. Ειδικά υπό το φως και των σημερινών καταγγελτικών δηλώσεων θεωρούμε αυτονόητο ότι παρέλκουν οι λόγοι για τις παραπομπές στην επιτροπή δεοντολογίας. Πόσο μάλλον η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για ένα τέτοιο ζήτημα», σημείωναν χαρακτηριστικά.

Πάντως, ενδεικτικό του εκρηκτικού κλίματος που διαμορφώνεται ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, είναι τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες και κάνουν λόγο ακόμη και για εξέταση της δυνατότητας κίνησης διαδικασίας για αμφισβήτηση/ μομφή στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη.

Στις 18:00, μάλιστα, ξεκίνησε η συνεδρίαση και της ομάδας που ηγείται η Έφη Αχτσιόγλου, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής.



Πηγή: skai.gr

