Την αντίδρασή του Θοδωρή Δρίτσα προκάλεσε τo μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, μέσω Facebook ότι θα ζητήσει αύριο από την ΚΕ τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποπομπή των τεσσάρων στελεχών «που προσέβαλαν βάναυσα όλους μας».

Το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στο Facebook, κάνει λόγο για πρακτικές που θυμίζουν ρωμαϊκή αρένα και κοινωνικό αυτοματισμό στην πολιτική ζωή, καλώντας παράλληλα τα στελέχη του κόμματος σε αντίσταση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δρίτσα:

«Το ακούσαμε κι αυτό!

Ο Στέφανος Κασσελάκης μας λέει ότι, δεν κάνει πίσω και γι’ αυτό θα καλέσει το λαό του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοψήφισμα, για να διαγράψει τον Βίτσα, τον Τζουμάκα, τον Σκουρλέτη, τον Φίλη και όποιον άλλον βρει μπροστά του!!!!!!

Εμένα αυτά μου θυμίζουν: α) ρωμαϊκή αρένα, β) ακραίο κοινωνικό αυτοματισμό στην πολιτική ζωή, γ) “ανάθεμα”, κάτι σαν αυτό που υπέστη ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο Κασσελάκης αυτό το θεωρεί δημοκρατία!

Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία παλιά και νέα όλων των τάσεων, θα το ανεχθείτε κι αυτό; Θα δώσετε ελεύθερο στην απόλυτη παραφροσύνη και στη γελοιότητα;

Δεν σας (μας) ταιριάζει.

Πηγή: skai.gr

