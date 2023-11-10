Επιβεβαιώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην κυβερνητική ενημέρωση ενημέρωση του Βερολίνου, η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα-βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής 17 Νοεμβρίου στη γερμανική πρωτεύουσα. Θα συναντηθεί με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο Προεδρικό Μέγαρο Μπελβού και αμέσως μετά θα έχει διμερείς επαφές με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, χωρίς να αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, κοινή συνέντευξη Τύπου. Θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψή του Τούρκου προέδρου στο Βερολίνο μετά από πέντε χρόνια.

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν, για τη Γερμανία είναι μια «σημαντική επίσκεψη». Αν και η Κρ. Χόφμαν ήταν φειδωλή και προσεκτική στις διατυπώσεις της, αναμένεται να συζητηθούν διμερή γερμανο-τουρκικά ζητήματα και όλο το φάσμα των επίκαιρων θεμάτων περιφερειακής πολιτικής με έμφαση όπως είναι αναμενόμενο στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βέβαια στη σκιά της ανοιχτής στήριξης Ερντογάν προς την Χαμάς.

Άγνωστο παραμένει εάν ο Τούρκος πρόεδρος παραστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα Γερμανίας-Τουρκίας στις 18 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα βρίσκεται εκεί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, κάτι που διαψεύδεται κατηγορηματικά.

Στήριξη ΝΑΤΟ σε Ερντογάν

Εντούτοις παρά τον εκνευρισμό που προκαλούν οι δηλώσεις στήριξης του Ερντογάν προς την Χαμάς και κατά του Ισραήλ, φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι. Αυτό φάνηκε άλλωστε και από τις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όλαφ Στολτς στην καγκελαρία.

Αναφερόμενος στην Τουρκία και τη στάση της απέναντι στη Χαμάς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι ποτέ εύκολο όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός της Συμμαχίας» ωστόσο «αυτό δεν επηρεάζει τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση». Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ πάντως θέλησε να στηρίξει την Τουρκία, λέγοντας ότι η στάση της Βορειοατλαντικής συμμαχίας απέναντι στην Άγκυρα δεν επηρεάζεται από το ζήτημα της ένταξης της Σουηδία, Άλλωστε το ζήτημα έχει ήδη πάρει το δρόμο του τουρκικού κοινοβουλίου.

Πάντως σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov για λογαριασμό του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa ένας στους δύο Γερμανούς, δηλαδή το 45% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι ο Γερμανός καγκελάριος πρέπει να αποσύρει την πρόσκλησή του προς τον Τούρκο πρόεδρο εξαιτίας της υποστήριξής του προς την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Θα προηγηθεί η επίσκεψη Μητσοτάκη

Στο μεταξύ, όπως ήταν γνωστό, τη Δευτέρα 13 και μέχρι την Τρίτη 14 Νοεμβρίου αναμένεται στη γερμανική πρωτεύουσα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Μια προγραμματισμένη επίσκεψη με πλούσιο πρόγραμμα. Την Δευτέρα αναμένεται να μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για τις ελληνογερμανικές σχέσεις μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ μαζί με τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς -το κόμμα του οποίου βγαίνει πρώτο στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό 30%.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της καγκελαρίας στο κυβερνητικό μπρίφινγκ της Παρασκευής, αμέσως μετά αναμένεται να παραστεί στο δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς στους χώρους της καγκελαρίας, παρουσία και του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο δείπνο είναι επίσης καλεσμένοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων Αυστρίας, Βελγίου, Ουγγαρίας και Λιθουανίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να συναντήσει τον Γερμανό καγκελάριο το πρωί της Τρίτης στην καγκελαρία και θα ακολουθήσει νωρίς το μεσημέρι κοινή συνέντευξη Τύπου. Στην ατζέντα, σύμφωνα με την Κριστιάνε Χόφμαν θα βρεθούν θέματα διμερούς και ευρωπαϊκής φύσης καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφαλείας.

