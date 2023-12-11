Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτησή του στα αγγλικά στο «X» τον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Χ.

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον @donaldtusk , τον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας και έναν ισχυρό υποστηρικτή των ευρωπαϊκών αξιών! Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας.»

