Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτησή του στα αγγλικά στο «X» τον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Χ.

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον @donaldtusk , τον νέο πρωθυπουργό της Πολωνίας και έναν ισχυρό υποστηρικτή των ευρωπαϊκών αξιών! Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας.»

My heartfelt congratulations to @donaldtusk, the new Prime Minister of Poland and a strong proponent of European values! I wish you every success and look forward to working with you to further strengthen the bonds between our two countries. 🇬🇷🇵🇱 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 11, 2023

Πηγή: skai.gr

