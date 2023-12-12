Συνάντηση Πιερρακάκη με τους πρυτάνεις των κυπριακών ΑΕΙ

Συνάντηση με τους πρυτάνεις των κρατικών και μη κρατικών πανεπιστημίων της Κύπρου είχε κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για την λειτουργία των ΑΕΙ και αναδείχθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο προνομιακό πεδίο παραγωγής οικονομικού προϊόντος και ταυτόχρονα μετέτρεψαν την Κυπριακή Δημοκρατία σε ισχυρό περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - προοπτική την οποία εργάζεται να υλοποιήσει και στην Ελλάδα η κυβέρνηση.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε σχετικά σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση: "Στη Λευκωσία συναντήθηκα με πρυτάνεις κυπριακών δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Συζητήσαμε για τις μεταρρυθμίσεις που ανέδειξαν την Κύπρο σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, εστιάζοντας στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων και τις συνέργειες με ιδρύματα άλλων χωρών.

Η εξωστρέφεια των κυπριακών ΑΕΙ και η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών με ιδρύματα από άλλα κράτη συνθέτουν ένα μοντέλο προσέλκυσης φοιτητών με πολλαπλά οφέλη.

Ο δικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη - και το σύνολο της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας στοχεύει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση".

