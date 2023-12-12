Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ. Από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν ενώ το ΠΑΣΟΚ-Κ.Α. μαζί με την Ελληνική Λύση και τους Σπαρτιάτες ψήφισαν «παρών».

Με μεγάλη πλειοψηφία και με τη στήριξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης, υπερψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το «Καλάθι του 'Αη Βασίλη», με παιχνίδια σε προσιτές τιμές, που ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου.

ΚΚΕ, Σπαρτιάτες και Νίκη την καταψήφισαν ενώ η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «παρών».

Πηγή: skai.gr

