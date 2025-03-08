Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό μετά την πρόταση δυσπιστίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η πρόταση δυσπιστίας σε αρκετές περιπτώσεις έχει λειτουργήσει και ως «ένεση» τόνωσης ηθικού της δύναμης που την υποβάλει. Κανείς δεν περιμένει να πέσει η κυβέρνηση και δεν έχει συμβεί ποτέ μεταπολιτευτικά. Δεν συνέβη ούτε χθες. Σε αυτές τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες καλλιεργείται μόνο μια προσδοκία ή μπαίνει μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Όταν η εσωκομματική αντιπολίτευση αρχίζει ή είναι έτοιμη να αρχίσει τη «μουρμούρα» και οι συνθήκες το επιτρέπουν, ο αρχηγός με μια κίνηση εξωστρέφειας συσπειρώνει την κοινοβουλευτική του ομάδα απέναντι στον «μόνο εχθρό» που είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Στην πρόταση δυσπιστίας που ολοκληρώθηκε χθες ένα από τα ζητούμενα ήταν τα τέσσερα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας να αποκτήσουν την ώθηση που αναζητούν. Οι δυο μεγαλύτερες κοινοβουλευτικά δυνάμεις δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ζήσουν ημέρες εσωστρέφειας αν δεν καταφέρουν να ανακάμψουν δημοσκοπικά.

Σε κάθε περίπτωση στις τάξεις της αντιπολίτευσης πιστεύουν πως η τριήμερη συζήτηση έφερε αποτελέσματα. Τα πυρά που δέχθηκε η κυβέρνηση ήταν πολλά και σκληρά και αποτέλεσαν συνέχεια των μηνυμάτων που έλαβε η Νέα Δημοκρατία από τα μεγάλα συλλαλητήρια. Η πλειοψηφία δέχθηκε αναμφισβήτητα πίεση και από το εσωτερικό της. Πρωτίστως από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική για τους χειρισμούς στα Τέμπη και όχι μόνο. Ακόμα και το επεισόδιο με τον Δημήτρη Κυριαζίδη εκτιμήθηκε πως ήταν αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, της αμηχανίας στην οποία έχει βρεθεί η πλειοψηφία. Το τελικό «ταμείο» έγραψε πως η Νέα Δημοκρατία έχασε έναν βουλευτή. Τη σκυτάλη παίρνει πλέον η προανακριτική επιτροπή που θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά και η κοινωνική αντιπολίτευση που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στους δρόμους.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζουν δυσανεξία ο ένας για τον άλλον, αλλά είναι αναγκασμένοι όποτε χρειάζονται να συμπορευτούν όπως έγινε από την Τετάρτη έως την Παρασκευή στη Βουλή. Η «συγκατοίκηση» των τεσσάρων δεν ήταν εύκολη και δεν είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Είναι δεδομένη η βούληση του Νίκου Ανδρουλάκη να προχωρήσει μόνος του παρά τις προσκλήσεις που έχει δεχθεί. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ταυτίσει τους τέσσερις υπογράφοντες την πρόταση δυσπιστίας έτσι ώστε να τους αποδυναμώσει. Μετά τη χθεσινή απόρριψη του αιτήματος στη Βουλή η χώρα μοιάζει να μπαίνει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και από το βήμα της Ολομέλειας πως θα εξαντλήσει την τετραετία. Θα επιχειρήσει σύντομα να αλλάξει την ατζέντα στα ζητήματα της καθημερινότητας και σε παρεμβάσεις που θα κάνει είτε στην οικονομία είτε σε θεσμικό επίπεδο. Ο ανασχηματισμός για πολλούς θεωρείται μονόδρομος και όλα δείχνουν πως είναι θέμα ημερών να προχωρήσει. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είτε θα επιτύχουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους με τις ξεχωριστές αντιπολιτευτικές τακτικές που ακολουθούν είτε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά. Η Πλεύση Ελευθερίας όσο ανεβαίνει δεν έχει κανέναν λόγο να μπει σε ατέρμονες συζητήσεις συνεργασιών που μόνο ζημιά θα τις προκαλέσουν χάνοντας το αντισυστημικό πρόσημο που έχει.

Πηγή: skai.gr

