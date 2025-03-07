«Να ξεκινήσω ζητώντας συγνώμη από την κα Κωνσταντοπούλου. Θέλω να ζητήσω εκ μέρους της παράταξής μας συγνώμη για την απρεπέστερη αναφορά που έκανε ο κ. Κυριαζίδης στο πρόσωπό σας. Η παράταξή μας έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ευπρέπειά της απέναντι σε μια πολιτικό που μας έχει αποκαλέσει δολοφόνους και εγκληματική οργάνωση. Εγώ διαχωρίζω τη γυναίκα από την πολιτικό. Έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν και δεν ταιριάζουν σε σύγχρονη κοινωνία. Όταν άκουσα αυτή την απρεπέστερη αναφορά η σκέψη μου πήγε στις πολλές γυναίκες που παλεύουν να κάνουν ένα παιδί. Δαπανούν από το προσωπικό τους υστέρημα. Από γυναίκες που έκαναν αποβολές και δεν βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν την προσπάθεια. Από γυναίκες που θέλουν να υιοθετήσουν αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούν. Και από γυναίκες που επιλέγουν οι ίδιες να μην κάνουν παιδιά και η απόφαση είναι δική τους και πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή από όλους. Για αυτές θα μιλήσουμε αύριο ημέρα της γυναίκας παρουσιάζοντας το σύνολο των πολιτικών μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο χρόνο που η αντιπολίτευση επέλεξε να κάνει πρόταση δυσπιστίας, η οποία αποσκοπεί να φύγει η κυβέρνηση. «Αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Μιας και κάνατε αναφορά στην ολοκληρωθείσα χθες σύνοδο κορυφής μιλώντας και με απαξιωτικά λόγια για μένα προσωπικά. Ξέρετε, όποιος Έλληνας πρωθυπουργός μετέχει στις συνόδους είναι μόνος του με τη σημαία της χώρας του και πάντα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Χθες ήταν μια καλή ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για πρώτη φορά έχουμε συμπεράσματα, τα οποία συνιστούν απόλυτη δικαίωση θέσεων για τις οποίες έχουμε αγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων και υπενθύμισε αυτές τις θέσεις.

«Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτυπώθηκαν στα συμπεράσματα αυτής της συνόδου κορυφής. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, ώστε οι αυξήσεις των αμυντικών επενδύσεων να μην συνυπολογίζονται στο έλλειμμα. Επιτυχία είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη συζητά ανοικτά τη δημιουργία νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για νέες επενδύσεις στην άμυνα», συνέχισε.

Σημείωσε ότι συμβαίνουν όλα αυτά σε γεωπολιτικό περιβάλλον με τεκτονικές αλλαγές. «Οι ΗΠΑ δεν φαίνονται να είναι όσο πρόθυμες ήταν στο παρελθόν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ευρώπης. Η Γαλλία μιλά για επέκταση πυρηνικής ομπρέλας. Οικονομικός πόλεμος με συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο. Μια ΕΕ που δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις. Ένας πόλεμος στη Ρωσία με την Ουκρανία αμυνόμενη, ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί μια δίκαιη ειρήνη που θα διασφαλίζει εδαφική ακεραιότητα και τη δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος. Κύριε Φάμελλε, δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπατε. Όσα είπατε ήταν προφανώς αντικρουόμενα. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως κρίσιμη. Πρέπει και θα παραμείνει στο σκληρό πυρήνα των ευρωπαίκών αποφάσεων καταθέτοντας προτάσεις προς όφελος της πατρίδας και της ΕΕ. Η Ελλάδα κ. Ανδρουλάκη, παρά αυτά που ακούγονται σήμερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ. Μήπως ξεκίνησε μέσα σας ένας αντιαμερικανισμός, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ πάντα καλλιεργούσε. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και θα παραμείνει ενεργός παράγων της σταθερότητας», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα συνομιλεί με όλες τις πλευρές και ασκεί εξωτερική πολιτική χρήσιμη για τα ελληνικά συμφέροντα.

«Άκουσα ότι αναφερθήκατε στο ζήτημα του καλωδίου. Σας καταθέτω το δελτίο της εταιρείας προμηθευτής του καλωδίου που λέει ότι αυτό που είπατε κ. Ανδρουλάκη δεν ισχύει», πρόσθεσε.

«Ο πρωθυπουργός είναι εκλεγμένος επειδή τον ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες και αυτή η παράταξη έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μέχρι τις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση αυτή θα έχει την πλειοψηφία που της έδωσαν οι πολίτες στις προηγούμενες εκλογές, είτε σας αρέσει, είτε όχι κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι σε αυτό το περιβάλλον έρχεται η αντιπολίτευση να καταθέσει μία πρόταση δυσπιστίας. «Δικαίωμά σας. Αναφερθήκατε κ. Ανδρουλάκη ότι μόνος σας δεν έχετε τους 50 βουλευτές. Αλλά θα μπορούσατε να ασκήσετε άλλα εργαλεία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το γεγονός ότι ταυτιστήκατε δικαιώνει ότι είστε συμμαχία προθύμων, μηδενισμού και έλλειψης οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότασης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Για εσάς κ. Ανδρουλάκη που θεωρείται ότι είστε θεσμικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εμφανίζεται εδώ πέρα άμοιρο ευθυνών για τα καλά αλλά και τα στραβά. Μου κάνει εντύπωση που έρχεστε όχι μόνο με την υπογραφή σας, αλλά και με το λόγο σας να νομιμοποιήσετε το λαϊκισμο, τα fake news. Αναρωτιέμαι όταν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όντως στη χώρα υπάρχει ένταση, ρητορική που υποβαθμίζει το δημοκρατικό πολίτευμα και τους θεσμούς, εσείς το ΠΑΣΟΚ συντάσσεστε και δεν αντιλαμβάνεστε ότι ρίχνετε νερό στο μύλο των πιο ακραίων φωνών. Αυτός ο οποίος θα εκφραστεί αντισυστημικά θα προτιμήσουν το πρωτότυπο και όχι το αντίγραφο. Είστε αντίγραφο κ. Ανδρουλάκη. Έχω απόλυτη υποχρέωση να αναδείξω ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Όταν σας αποκαλούσαμε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον κολακευτικοί ήμαστε. Αυτή η ενδιαφέρουσα συμπόρευση με σκοπό να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να φύγει ο πρωθυπουργός. Και να έρθει ποιος; Και με τι πρόγραμμα; Και με τι απόψεις για την εξωτερική πολιτική; Για την υγεία; Για την παιδεία;», υπογράμμισε.

«Είστε αντιπολίτευση του ‘πάμε και όπου βγει'. Καμία πρόταση ούτε για το ζήτημα των τρένων. Νομίζετε εδώ μέσα ότι εκφράζετε τη φωνή της κοινωνίας. Είστε ο αντίλαλος της δικής σας ανεπάρκειας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Εγώ κ. Φάμελλε σέβομαι και τιμώ τον κάθε συμπολίτη μας, ο οποιος θα διαμαρτυρηθεί ειρηνικά και θα εκφράσει τον πόνο του και τη δυσαρέσκειά του απέναντι στην κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

«Χρέος της κυβέρνησης είναι να διαφυλάττει το δικαίωμα οποιουδήποτε έλληνα πολίτη να διαδηλώσει. Δεν είναι να προστατεύσει τον κάθε μπαχαλάκια. Εκτός αν είναι καλές οι μολότοφ ανάλογα με το που πέφτουνε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Όταν σπάγατε τις πόλεις. Αυτά τελείωσαν κ. Φάμελλε», είπε μεταξύ άλλων στη συνέχεια.

«Έρχομαι στην τραγωδία των Τεμπών. 'Ακουσα τον κ. Ανδρουλάκη να επαναφέρει τι έγινε τις ώρες και ημέρες μετά το δυστύχημα. Εγώ βρέθηκα και ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωή μου, σίγουρα της πολιτικής μου διαδρομής. Όσοι βρέθηκαν εκεί βίωσαν τα ίδια συναισθήματα. Ακόμα πιο έντονα όταν επισκεφθήκαμε τα νοσοκομεία. Βρεθήκατε και εσείς εκεί κ. Ανδρουλάκη. Διέκρινα στα μάτια και στις δηλώσεις σας το ίδιο σοκ. Θυμάμαι ότι σας ενημέρωνε τότε η πυροσβεστική για τις πράξεις της στο πεδίο. Σας είπε ότι πρέπει να σηκώνουν κάποια βαγόνια. Υπάρχει το σχετικό βίντεο. Σας ενημέρωνε ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διάβασε δήλωση του κ. Ανδρουλάκη εκείνη την ημέρα όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «κρέμονται τόσες ζωές σε ένα ανθρώπινο χέρι».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι υπήρχε ενημέρωση ότι επίσης κάτω από τα τρένα περνούσε ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας. «Ψεύτες, ψεύτες, ψεύτες. Πάντα ψεύτες ήσαστε και παραμένετε», είπε δίνοντας το σχετικό έγγραφο της ΔΕΣΦΑ.

«Κύριε Ανδρουλάκη εκεί που σας ενημέρωναν δεν θυμάμαι να είπατε στοπ να μείνουν όλα όπως είναι γιατί ήταν μια επιχείρηση διάσωσης. Διότι αυτό ακριβώς έγινε. Κύριε Ανδρουλάκη ήσαστε εκεί, ήμουν εκεί. Και οι δύο είδαμε τι συνέβαινε. Θέλω να είμαι σαφής. Αν υπήρξαν επιχειρησιακές αστοχίες θα ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Δεν θα δικαστεί κανείς από λαϊκά δικαστήρια. Μήπως εσείς έχετε ήδη δικάσει; Μήπως έχετε ήδη καταδικάσει; Εγώ δεν προδικάζω τίποτα για την πορεία της προανακριτικής. Μιλήσατε για τη σύγκρουση και μιλήσαμε για τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος. Πρώτος ομολόγησα ότι στην τραγωδία το βαθύ κράτος συγκρούστηκε με το ανθρώπινο λάθος και το βαθύ κράτος νίκησε. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που μου αναλογεί. Η τραγωδία έγινε επί δικών μας ημερών αλλά κάνετε μεγάλο λάθος κ. Φάμελλε και κ. Ανδρουλάκη αν πιστεύετε ότι δεν έχετε και εσείς το δικό σας μερίδιο ευθύνης. Είναι δύσκολη η προσπάθεια να πείσουμε την κοινωνία ότι δεν έγινε συγκάλυψη. Αλλά το 85% της κοινωνίας θεωρεί ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί. Αυτό δεν σας προβληματίζει;», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά σαν σήμερα το 2004 και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του κόντρα στο πελατειακό κράτος και κόντρα σε αντιλήψεις για τις οποίες δεν δίστασε να συγκρουστεί και με τη δική του παράταξη.

«Πίστευα και πιστεύω ότι η μεγάλη παθογένεια του τόπου είναι αυτό το βαθύ κράτος. Η παράταξή μας έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης. Για το Θεό κ. Ανδρουλάκη εσείς ήσαστε το κόμμα της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας; Είστε σοβαροί τώρα; Εγώ θα δεχθώ ότι ο νόμος Πεπονή ήταν τομή. Και εμείς ήμασταν πίσω από τις εξελίξεις όταν τότε δεν τον ψηφίσαμε. Αυτό αφορούσε το 1994. Τους δύο νόμους για την αξιολόγηση στο δημόσιο και τον τρόπο επιλογής διοίκησεων το 2020 και το 2023 γιατί δεν τους ψηφίσατε; Εγώ έχω δώσει μάχη για την αξιολόγηση. Όταν ήμουν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης δρομολόγησα σύστημα αξιολόγησης και με πολεμήσατε όλοι λυσσαλαία. Μιλήσατε κ. Ανδρουλάκη για μεγάλες συνταγματικές αλλαγές και επειδή έχουμε μπροστά μας συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία επιβάλλει την ανάγκη να διαμορφώσουμε κάποιες ευρύτερες συναινέσεις έχω να σας κάνω μία πρόταση. Να συμφωνήσουμε τώρα σε τέσσερα θέματα. Δύο θα τα θέσετε εσείς και δύο εμείς. Μιλήσατε για την ηγεσία της δικαιοσύνης και τον τρόπο επιλογής της. Εγώ είμαι έτοιμος να θέσω προς αναθεώρηση το άρθρο για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του συντάγματος για την ποινική μεταχείριση υπουργών. Αν θέλουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης θα πρέπει να μη δίνουμε την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει πολιτικούς από την εκάστοτε πλειοψηφία. Ο τρόπος που λειτουργούν οι εξεταστικές επιτροπές δεν εξυπηρετούν γιατί εσείς ήδη έχετε δικάσει τον κ. Τριαντόπουλο. Δύο άρθρα αναθεωρητέα από πλευράς ΝΔ. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ τα δικά σας στελέχη είναι προστατευμένα. Την αποσβεστική προθεσμία εμείς την αλλάξαμε και τα δικά μας στελέχη δεν είναι προστατευμένα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Δεν αμφιβάλλαμε ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ποτέ διαζύγιο από τον κ. Πολάκη. Κύριε Ανδρουλάκη επανέρχομαι. Δύο άρθρα τα οποία εμείς θα προτείνουμε προς αναθεώρηση. Ελάτε να συμφωνήσετε στη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης και στην αλλαγή του άρθρου 16. Θα αναμένω την απάντησή σας».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μια πρόταση δυσπιστίας αφορά ουσιαστικά το σύνολο του κυβερνητικού έργου και στάθηκε σε δύο τομείς.

«Ο πρώτος αφορά την εθνική άμυνα. Εντός των επόμένων εβδομάδων θα προκαλέσω συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων προκειμένου η κυβέρνηση να παρουσιάσει το νέο εξοπλιστικό προγραμμα της χώρας για την επόμενη 12ετία. Να περιγράψει όχι μόνο τους εξοπλισμούς, αλλά και τη συνολική μας φιλοσοφία της αμυντικής μας πολιτικής και της ανάγκης να τονώσουμε το σύστημα καινοτομίας της χώρας. Θα εξειδικεύσει στη συνέχεια ο υπουργός άμυνας τις λεπτομέρειες και θα αναμένω την τοποθέτηση όλων των κομμάτων.

Δυο κουβέντες για την οικονομία. Επειδή αναφέρεστε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την Ευρώπη. Να θέσω υπόψη τα στοιχεία της ανάπτυξης. Υπερδιπλάσσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και δεν στηρίζεται στην κατανάλωση και δανεικά, αλλά στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ανακοινώσουμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς στη δέσμευσή μας για βασικό μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Θα εισηγηθώ στο υπουργείο οικονομικών το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να μετονομαστεί σε ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ανδρουλάκη. Το ταμείο ανάκαμψης το διαπραγματεύτηκα εγώ και έφερα στη χώρα 36 δις ευρώ. Και η οικονομική μας πολιτική μας επιτρέπει να μειώνουμε το κόστος δανεισμού. Να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και να επιστρέφουμε τα πρόσθετα έσοδα στους πολίτες. Αυτή η οικονομική πολιτική μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Το βαθύ κράτος ανεχόταν τη φοροδιαφυγή και ήρθε αυτή η κυβέρνηση και πέτυχε στο στόχο. Κάναμε το κοινωνικά δίκαιο και το οικονομικά ορθό. Αυτή η πολιτική μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε 1η Ιουλίου πρόσθετη αύξηση στους ένστολους, που έχει φέρει την ανεργία κάτω του 9% όταν την παραλάβαμε στο 17%, μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε την κάρτα εργασίας και να αποκαλύπτονται κρυφές υπερωρίες. Αυτή η οικονομική πολιτική, είτε το θέλετε, είτε όχι θα συνεχιστεί για την επόμενη διετία. Θα ολοκληρωθεί το 2027, θα τεθεί στην έγκριση του ελληνικού λαού ο οποίος την εμπιστοσύνη του όπως και η ΚΟ μας καταψηφίζοντας την πρόταση δυσπιστίας τη πρόθυμης συμμαχίας των μηδενιστών», υπογράμμισε.



