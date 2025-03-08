Της Δώρας Αντωνίου

Η ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας χθες το βράδυ στη Βουλή, έκλεισε την κοινοβουλευτική «εβδομάδα των Τεμπών» με επιβεβαίωση του αρραγούς της κυβερνητικής παράταξης. Η προσοχή τώρα εστιάζεται στα επόμενα βήματα, με κεντρικό τις αλλαγές στην κυβέρνηση για τις οποίες, όπως αναφέρουν από το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός έχει ήδη εδώ και κάποιες ημέρες κάνει σχετικές συζητήσεις και βολιδοσκοπήσεις, που τώρα κορυφώνονται.

Ο ανασχηματισμός θα κλείσει τον κύκλο των αναταράξεων που προκάλεσε η υπόθεση των Τεμπών στην κυβέρνηση με την προσδοκία το νέο σχήμα με ανανεωμένη ορμή να εργαστεί δυναμικά για να τρέξουν άμεσα οι προτεραιότητες που τίθενται και να καταφέρει η κυβέρνηση να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι κοινή παραδοχή ότι η παρατεταμένη συζήτηση για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έφερε μια ιδιότυπη κατάσταση στασιμότητας, καθώς δεν ήταν λίγα τα κυβερνητικά στελέχη που κυριολεκτικά «κατέβασαν μολύβια» περιμένοντας τις εξελίξεις. Μάλιστα, αυτή η περίοδος απραξίας παρατάθηκε πέραν του αναμενόμενου, καθώς η συζήτηση για αλλαγές στην κυβέρνηση, με μικρά διαλείμματα, βρίσκεται στο προσκήνιο από τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο πρωθυπουργός δέχθηκε εισηγήσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, στη σκιά των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση των Τεμπών να επισπεύσει τις κυβερνητικές αλλαγές, ακριβώς για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και να λειτουργήσει το νέο κυβερνητικό σχήμα ως «απάντηση» στην πίεση που η κυβέρνηση δέχθηκε. Ωστόσο, η προαναγγελία από την πλευρά της αντιπολίτευσης της πρόθεσης κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας έβαλε φρένο στις σκέψεις για ανασχηματισμό, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα πάντοτε αφήνουν πίσω δυσαρεστημένους κάποιους βουλευτές που είτε δεν υπουργοποιούνται ενώ θεωρούν ότι ήταν η σειρά τους ή αποπέμπονται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των αλλαγών.

Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές στην κυβέρνηση έχουν συνδυαστεί με την ορκομωσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Πιθανόν, για λόγους σημιεολογικούς και για την ενίσχυση του παραταξιακού φρονήματος, με τον κ. Τασούλα να είναι εκείνος που θα ορκίσει τους νέους υπουργούς. Υπό αυτή την έννοια, ο ανασχηματισμός τοποθετείται μετά την ορκομωσία του κ. Τασούλα, που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη 13 Μαρτίου. Δεν αποκλείεται να γίνει την ίδια μέρα.

Όσον αφορά τις αλλαγές, φαίνεται ότι υποχωρεί το ενδεχόμενο μετακίνησης του Γιώργου Γεραπετρίτη από το υπουργείο Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, κυρίως εξαιτίας της ιδιαίτερα περίπλοκης διεθνούς συγκυρίας αλλά και της έναρξης ενός νέου κύκλου διαβουλεύσεων για το Κυπριακό. Εάν ο κ. Γεραπετρίτης έφευγε από το ΥΠ.ΕΞ. υπήρχαν κάποιες σκέψεις για υπουργοποίηση του πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, ένα ενδεχόμενο, όμως, που φάνηκε ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Ως εναλλακτική βολιδοσκοπήθηκε το ενδεχόμενο υπουργοποίησης του Δημήτρη Αβραμόπουλου που έχει προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και διατηρεί διαύλους επικοινωνίας στο εξωτερικό όπως φάνηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αγκυρα και τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εφόσον ο κ. Γεραπετρίτης παραμείνει στο ΥΠ.ΕΞ., είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησης του Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και αντικατάστασή του στο υπουργείο Οικονομικών από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το Μεταφορών, όπου συζητούνται δύο σενάρια: το πρώτο είναι να παραμείνει η υφιστάμενη δομή στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να οριστεί αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, με το όνομα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη να προκρίνεται ως επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι να γίνει ανεξάρτητο υπουργείο Μεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση εξετάσθηκε το ενδεχόμενο να μετακινηθεί εκεί ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος, πάντως, θεωρείται επιτυχημένος στο χαρτοφυλάκιό του.

Προαναγγελθείσα είναι η αποχώρηση από την κυβέρνηση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος έχει ζητήσει να μείνει εκτός κυβερνητικού σχήματος καθώς ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Μία λύση που εξετάζεται είναι να μετακινηθεί εκεί ο Θεόδωρος Σκυλάκάκης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο Μάκης Βορίδης.

Το βέβαιο είναι ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται θεματικές αλλαγές, όσον αφορά την είσοδο νέων προσώπων σε κομβικούς ρόλους στην κυβέρνηση. Άλλωστε, δύο χρόνια πριν από τις εκλογές είναι αναμενόμενο να προτιμηθούν στελέχη με κυβερνητική εμπειρία για τους κρίσιμους τομείς, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις. Αλλαγές αναμένονται σε επίπεδο υφυπουργών, προκειμένου να διατηρηθεί η ηρεμία στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες εβδομάδες, με επίκεντρο την κρίση των Τεμπών, ο πρωθυπουργός δέχθηκε εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές, τις οποίες απέρριψε ασυζητητί, καθώς με μια τέτοια επιλογή θα ήταν ανακόλουθος απέναντι στην ανάγκη για σταθερότητα που συνεχώς επικαλείται αλλά και διότι θεωρεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει πειστικά στα ζητήματα που θέτει η κοινωνία και να ανατρέψει την εικόνα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αντίστοιχα, απέρριψε εισηγήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου, οι οποίες το τελευταίο διάστημα και με τη δημοσκοπική εικόνα να δείχνει πτώση των ποσοστών της κυβερνητικής παράταξης, έχουν πυκνώσει.

