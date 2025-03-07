Δριμύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, από το βήμα της Βουλής, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς της στο δυστύχημα των Τεμπών, την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα απέχει από την ψηφοφορία της πρότασης δυσπιστίας.

«Θα απέχω από τη σημερινή ψηφοφορία προειδοποιώντας με αγωνία για το πολιτικό σύστημα το οποίο συνεχώς απονομιμοποιείται», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας «δεν μπορεί να σαρώνονται τα πάντα και εμείς να τσακωνόμαστε για το ποιος βλάπτει τη χώρα περισσότερο».

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει» δήλωσε ο κ. Σαμαράς, αναφερόμενος σε μια σειρά ζητήματα διακυβέρνησης, ενώ επανέλαβε τις διαφωνίες που έχει εκφράσει και στο παρελθόν γύρω από την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, εστιάζοντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας «Συμφωνίες φιλίας κάνεις αφότου λύσεις τα προβλήματα με τους γείτονές σου, όχι πριν».

Σε ό,τι αφορά τα Τέμπη και τις μαζικές διαδηλώσεις, ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η κυβέρνηση χειρίστηκε με τον χειρότερο τρόπο την τραγωδία των Τεμπών», προσθέτοντας ότι κατάφερε να μετατρέψει μια παλλαϊκή συγκέντρωση σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση, επιδιδόμενη σε «άμυνα πολιτικού συμφέροντος».

Όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, η τραγωδία των Τεμπών έβγαλε την κοινωνία στους δρόμους γιατί δύο χρόνια μετά το φοβερό δυστύχημα, ακόμα δεν είχαμε πόρισμα. Και όταν βγήκε το πόρισμα προέκυψε ότι υπήρξε μια τεράστια έκρηξη που οφειλόταν σε ένα άγνωστο υλικό. «Σίγουρα όχι από τα έλαια των μηχανών».

«Η κυβέρνηση προσπάθησε από την αρχή να αποσιωπήσει αυτήν την ύπαρξη παράνομου φορτίου που η ανάφλεξή του μεγάλωσε και τον αριθμό των θυμάτων». Η ίδια η κυβέρνηση προεξοφλούσε το πόρισμα. Διαπράχθηκαν τραγικά λάθη στην πραγματογνωμοσύνη, πρόσθεσε ο Αντώνης Σαμαράς.

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση αντί να αγκαλιάσει τις οικογένειες των θυμάτων αντιδικούσε μαζί τους. Προειδοποιούσα να μην το κάνει».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι οδηγεί η ίδια σε αποσταθεροποίηση όταν ανακαλύπτει εχθρούς παντού. «Η αποσταθεροποίηση έχει ξεκινήσει από καιρό» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Επεσήμανε πάντως ότι «η λαϊκή σήμερα κατακραυγή» κατά της κυβέρνησης «δεν αντανακλά πάνω σε αυτήν την παράταξη». «Εξάλλου εμείς είμαστε η παράταξη που θεμελίωσε του δημοκρατικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε η παράταξη που κράτησε αυτήν τη χώρα όρθια σε στιγμές δύσκολες».

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε: «Είχαμε ήρεμα νερά όχι γιατί η Τουρκία σταμάτησε να προκαλεί αλλά γιατί εμείς σταματήσαμε να αντιδρούμε».

Με αφορμή την εξελίξεις στην Ουκρανία, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «σωστά καταγγείλαμε τη ρωσική εισβολή αλλά έπρεπε να υπενθυμίζουμε με κάθε τρόπο ότι αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία το κάνει η Τουρκία στην Κύπρο. Η Δύση πυροβολεί τα πόδια της. Ήμασταν βασιλικότεροι του βασιλέως με την Ουκρανία και την ίδια στιγμή υπογράφαμε συμφωνία περί φιλίας με την Τουρκία».

Αλλά τώρα που η Τουρκία ξεκίνησε να αγοράζει όπλα και από τις ΗΠΑ, και από χώρες της Ευρώπης πώς να πούμε στους φίλους μας να μην πουλάνε όπλα στην Άγκυρα όταν εμείς έχουν διακηρύξει ότι η Τουρκία είναι φίλη μας, σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς και πρόσθεσε: «Συμφωνία φιλίας κάνεις αφότου κλείσεις τα προβλήματα σου με τους γείτονές σου. Είχαμε ήρεμα νερά όχι γιατί η Τουρκία σταμάτησε να προκαλεί αλλά γιατί η Ελλάδα σταμάτησε να απαντά στις προκλήσεις της».



