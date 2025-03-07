Διαγράφεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του σχολίου «Κάνε και κανένα παιδί», που έκανε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν η ίδια έκλεινε την ομιλία της στο βήμα της Βουλής λέγοντας ότι τα παιδιά είναι το μέλλον.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι κατόπιν επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό, ο βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμφθηκε στην επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι «Προσωπικά στο πρόσωπο της Κωνσταντοπούλου θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλες τις κυρίες συναδέλφους και από όλες τις Ελληνίδες γυναίκες».

Άγρια κόντρα στη Βουλή

Αναλυτικότερα, θύελλα προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής λόγω του απαράδεκτου σχολίου εκ μέρους του βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο οποίος της φώναξε εκτός μικροφώνου «κάνε ή υιοθέτησε κανένα παιδί», την ώρα που εκείνη ανέφερε πως τα παιδιά είναι το μέλλον.

«"Κάνε κανένα παιδί" μου είπατε κύριε Κυριαζίδη; Και να υιοθετήσω;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, την οποία υπερασπίστηκε αμέσως ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, κάνοντας λόγο για απαράδεκτο σχόλιο και καλώντας το βουλευτή να ζητήσει συγγνώμη.

Η προσβλητική αναφορά του γαλάζιου βουλευτή έφερε την καθολική αποδοκιμασία της αιθούσης.

«Θέλω να ζητήσω για το απαράδεκτο σχόλιο που έκανε να ζητήσει συγγνώμη και σας ζητώ να ζητήσετε συγγνώμη απέναντι στην πρόεδρο. Θέλω να ζητήσετε συγγνώμη, πέρα από τις προσωπικές διαφορές κάνατε ένα σχόλιο απέναντι σε μία πρόεδρο σε μια γυναίκα και σας ζητώ να πείτε συγγνώμη», είπε ο προεδρεύων εκείνη την ώρα στην αίθουσα Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Δεν κατανοήσατε. Εμένα το τέταρτο παιδί μου ταξίδευε εκείνη τη νύχτα. Τρεις ημέρες εδώ μας λέει δολοφόνους», ισχυρίστηκε αρχικώς ο Δημήτρης Κυριαζίδης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκμετάλλευσης εκ μέρους της αντιπολίτευσης.

«Θα ήθελα να διορθώσει ο βουλευτής. Δεν κρινόμαστε για το εάν έχουμε παιδιά, αλλά από το εάν παράγουμε έργο. Θα ήθελα να διευκρινίσετε», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη, με τον ίδιο αρχικώς να μη ζητάει συγγνώμη.

Μετά από τη γενική κατακραυγή, ο Δημήτρης Κυριαζίδης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. «Εαν εκληφθεί αρνητικά, οφείλω να πω ότι δεν είναι έτσι. Εάν θέλετε να το εκλάβετε έτσι, να το πω ότι έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη», υποστήριξε.

«Προσβάλατε τη Βουλή και τη Δημοκρατία. Ζητήστε αυτό το συγνώμη», είχε πει νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ενώ να εξαντληθούν τα περιθώρια της αυστηρότητας του Κανονισμού ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Ντόρα Μπακογιάννη καταδίκασε την αναφορά Κυριαζίδη. «Θέλω ξεκάθαρα να καταδικάσω την κουβέντα που ακούστηκε από συνάδελφο της ΝΔ. Μπορεί η κ. Κωνσταντοπούλου να προκαλει δια των ύβρεων την ΚΟ της ΝΔ αλλα υπάρχουν πράγματα που πουθενά αλλού δεν λέγονται και δεν μπορούν να ακούγονται» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

