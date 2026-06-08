Της Μαρίνας Ζιώζιου

Με την εξέταση σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία ολοκληρώθηκε ο βασικός κύκλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα βαθμολογικά κέντρα.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, η πρώτη εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι τα φετινά θέματα δεν ευνόησαν την επιφανειακή προετοιμασία. Σε αρκετά μαθήματα ζητήθηκε καλή κατανόηση, ψυχραιμία και δυνατότητα συνδυαστικής σκέψης, ενώ οι πολύ υψηλές βαθμολογίες δεν θεωρούνται αυτονόητες σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Όπως επισημαίνει ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, πρόεδρος του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ-AFTER SCHOOL και μαθηματικός, με βάση και τη συνολική εικόνα που μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων του ομίλου, οι φετινές Πανελλαδικές κινήθηκαν σε δύο ταχύτητες. Στα φιλολογικά μαθήματα και στη Φυσική τα θέματα ήταν γενικά προσιτά και χωρίς αδικαιολόγητες παγίδες, επιβραβεύοντας τους συνεπείς μαθητές. Στον αντίποδα, μαθήματα όπως η Βιολογία, η Πληροφορική, η Χημεία και τα Μαθηματικά ανέβασαν τον βαθμό δυσκολίας, με συνδυαστικά ερωτήματα που δοκίμασαν όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την αντοχή των υποψηφίων στον χρόνο και στην πίεση.

Συνοπτικά, η κατάταξη δυσκολίας έχει ως εξής:

Βατά: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Λατινικά

Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Λατινικά Απαιτητικά: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Οικονομία (ΑΟΘ)

Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Οικονομία (ΑΟΘ) Δύσκολα έως πολύ δύσκολα: Μαθηματικά, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία

Οι εκτιμήσεις μάθημα προς μάθημα

Νεοελληνική Γλώσσα - Βατά θέματα

Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η επιλογή της επιτροπής, με άξονα την τρίτη ηλικία και την ανθρώπινη μοναξιά, κρίθηκε επίκαιρη και ενδιαφέρουσα. Η περίληψη ήταν εστιασμένη σε σημείο που εντοπιζόταν εύκολα στο κείμενο, ενώ τα θέματα θεωρίας ήταν σαφή για όσους είχαν μελετήσει. Το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου θεωρήθηκε κατανοητό και διαχειρίσιμο, ενώ το θέμα παραγωγής λόγου είχε ξεκάθαρη δομή. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη εικόνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελαφρώς χαμηλότερων επιδόσεων, καθώς οι άριστες απαντήσεις απαιτούσαν συνοχή, καλή γλώσσα και ουσιαστική επιχειρηματολογία.

Αρχαία Ελληνικά - Απαιτητικά αλλά δίκαια...

Στο διδαγμένο δόθηκε απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» (13η ενότητα), με τις ερωτήσεις διατυπωμένες με σαφήνεια. Η ερμηνευτική (Β1, Β2) κινήθηκε με συμμετρία, ενώ στο Β4 η επιτροπή επέστρεψε στην παλαιότερη μορφή λεξιλογικής άσκησης με ετυμολογική συγγένεια λέξεων. Το αδίδακτο, απόσπασμα από την «Περὶ τοῦ Σηκοῦ Ἀπολογία» του Λυσία, δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Συνολικά: ισορροπημένο, χωρίς εξεζητημένα σημεία. Το μάθημα, ωστόσο, φαίνεται πως περιόρισε τον χώρο για πολύ υψηλές βαθμολογίες, κυρίως για μαθητές που στηρίχθηκαν περισσότερο στην απομνημόνευση και λιγότερο στην ουσιαστική κατανόηση.

Μαθηματικά (Προσανατολισμού) - Το Γ3 θέμα ανέβασε αισθητά τον πήχη

Τα θέματα Α και Β ήταν βατά, για καλά προετοιμασμένο μαθητή, αν και το Β3 ξεπερνούσε τη συνηθισμένη δυσκολία των Β θεμάτων. Στο Γ, το Γ2 ήταν ένα ωραίο θέμα με έξυπνη σκέψη, ενώ το Γ3 ανέβασε αισθητά τον πήχη, απαιτώντας άνεση στα ολοκληρώματα. Το θέμα Δ κορυφώθηκε με το Δ3 (πεδίο τιμών σε ημιανοιχτό διάστημα) και το Δ4, που απευθυνόταν αποκλειστικά σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν ικανοποιητική βαθμολογία, ωστόσο οι υψηλές επιδόσεις αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες.

Φυσική (Προσανατολισμού) - Βατά θέματα

Από τα πιο προσιτά μαθήματα της χρονιάς. Δεν παρουσίασε μεγάλο βαθμό δυσκολίας σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, ούτε στα ζητούμενα ούτε στον χρόνο επίλυσης. Τα θέματα Α και Β μπορούσαν να απαντηθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από έναν προσεκτικό και καλά προετοιμασμένο μαθητή. Το Γ από την κβαντομηχανική ήταν αναμενόμενο και το συνδυαστικό Δ (ισορροπία, ταλάντωση, ηλεκτρομαγνητισμός) ήταν διαχειρίσιμο για τον προετοιμασμένο υποψήφιο. Συνολικά: χαμηλότερη δυσκολία από τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα από τα πιο προσιτά μαθήματα της φετινής διαδικασίας.

Χημεία - Δύσκολα θέματα

Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που κάλυπταν, σχεδόν, όλη την ύλη, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία από τις προηγούμενες χρονιές. Το Α ήταν αναμενόμενο, όμως στο Β απαιτήθηκε προσοχή στις αιτιολογήσεις (Β3, Β4, Β5). Το Γ1 χαρακτηρίστηκε πιο δύσκολο από άλλες χρονιές, ενώ το Δ περιείχε σημεία που ζητούσαν εμβάθυνση. Το μάθημα θεωρείται δυσκολότερο από τα περσινά, χωρίς, όμως, να αποκλείεται καλή επίδοση για όσους είχαν ουσιαστική προετοιμασία.

Βιολογία (Προσανατολισμού) - Πολύ δύσκολα θέματα

Ίσως το πιο απαιτητικό γραπτό της χρονιάς. Πολύ δυνατά θέματα διαβαθμιζόμενης δυσκολίας, γεμάτα έξυπνες «παγίδες» και συνδυαστικά ερωτήματα. Τα Α και Β ήταν προσεγγίσιμα, αλλά το Γ1 ξεχώρισε ως ιδιαίτερα απαιτητικό (μεταβολική οδός, ένα αυτοσωμικό και ένα φυλοσύνδετο). Για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανελληνίων του Ιουνίου, εμφανίστηκε σε θέμα Δ η ίδια δομική χρωμοσωμική ανωμαλία (αναστροφή) με την προηγούμενη χρονιά. Συνολικά: από τα πιο «πονηρά» και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών. Η πρώτη εικόνα δείχνει πιθανή υποχώρηση των επιδόσεων, κυρίως στις υψηλότερες βαθμολογικές κλίμακες.

Πληροφορική - Τα πιο απαιτητικά θέματα των τελευταίων ετών

Τα πιο απαιτητικά θέματα των τελευταίων ετών. Στο Α, οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους απαιτούσαν μελέτη σε βάθος, ενώ θεωρία και αντιστοίχιση ήταν απλούστερες. Το Β2 έκρυβε «παγίδα» στη μετατροπή, το Γ ήταν αυξημένης δυσκολίας, και το Δ -αν και εξέταζε βασικές μεθοδολογίες- ήταν εκτεταμένο. Συνολικά: αυξημένης δυσκολίας και χρονικά πιεστικό. Η ακρίβεια και η σωστή διαχείριση χρόνου αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις τελικές βαθμολογίες.

Ιστορία (Προσανατολισμού) - Απαιτητικά θέματα

Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και με στοιχεία πρωτοτυπίας. Τα Α1, Α2 δεν παρουσίασαν προβλήματα, ενώ στο Β1 υπήρξε μικρή ασάφεια χωρίς επίπτωση στο αποτέλεσμα. Το Β2 απαιτούσε πολύ καλή απομνημόνευση στατιστικών στοιχείων. Το Γ1 δεν είχε ξανατεθεί ποτέ σε πανελλαδικές, αν και η διαπραγμάτευσή του δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ το Δ1 ζητούσε προσεκτικό συνδυασμό παραθέματος και σχολικού βιβλίου. Έτσι, οι βαθμολογίες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερες αποκλίσεις, καθώς οι απαντήσεις απαιτούσαν όχι μόνο καλή γνώση της ύλης, αλλά και ικανότητα συνδυασμού και επεξεργασίας των δεδομένων.

Οικονομία (ΑΟΘ) - Απαιτητική

Θέματα που κάλυπταν όλη την ύλη και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το Β (φάσεις ύφεσης και ανόδου) ήταν αναμενόμενο, ενώ στο Γ η προσέγγιση του Κεφαλαίου 1 διέφερε από προηγούμενα έτη. Λυνόταν, όμως, με ψυχραιμία στην αποκωδικοποίηση της εκφώνησης. Το θέμα Δ ήταν απαιτητικό, με τα Δ3 και Δ4 να ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα δύσκολα για το σύνολο των μαθητών. Συνεπώς, οι βαθμολογικές διαφορές αναμένεται να φανούν κυρίως στο θέμα Δ, όπου η επιτυχία προϋπέθετε σωστή μεθοδολογία, ψυχραιμία και προσεκτική διαχείριση των δεδομένων.

Λατινικά - Βατά

Εξετάστηκαν τα κείμενα 35 και 49, με σαφείς εκφωνήσεις. Η εισαγωγή τέθηκε σε άσκηση κλειστού τύπου χωρίς δυσκολία, ενώ η λεξιλογική (αντιστοίχιση) ήταν εύκολη. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, καλύπτοντας μεγάλο εύρος της ύλης, και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Συνολικά: προσιτό γραπτό για τον συνεπή μαθητή.

Η συνολική εικόνα δεν παραπέμπει σε χρονιά μεγάλων ανατροπών, αλλά σε μια εξεταστική διαδικασία που ενδέχεται να διαφοροποιήσει τις επιδόσεις ανά μάθημα και επιστημονικό πεδίο. Για τους υποψηφίους, η αγωνία πλέον μεταφέρεται στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, που αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία των βάσεων δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι τελικές βαθμολογίες, οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό, ο αριθμός των εισακτέων και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Η φετινή εξεταστική διαδικασία φαίνεται πως επιβράβευσε, κυρίως, τη συστηματική προετοιμασία, την κατανόηση της ύλης και την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης.

Πηγή: skai.gr

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