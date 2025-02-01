Στα δύο χωρισμένη η αντιπολίτευση για την πρόταση δυσπιστίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν θα είναι ανέφελο το νέο πολιτικό σκηνικό για τα κόμματα της κεντροαριστεράς, παρά το γεγονός πως όλοι γνωρίζουν ότι τη μεγάλη πίεση την έχει η κυβέρνηση. Ήδη για το δυστύχημα στα Τέμπη, μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ALPHA, έχουν χωριστεί σε δυο ομάδες σε σχέση με την πρόταση δυσπιστίας.

Οι «σχολές σκέψεις» είναι δύο:

Η τριήμερη διαδικασία στη Βουλή να γίνει γρήγορα ώστε να μη χαθεί το μομέντουμ

Η αντιπολίτευση να περιμένει το πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε χθες έναν γύρο τηλεφωνημάτων. Ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, συμφώνησαν η πρόταση δυσπιστίας να συζητηθεί ακόμα και την εβδομάδα που έρχεται. Να μη δοθεί, δηλαδή η ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει χρόνο και να αλλάξει την ατζέντα.

Αυτό που υποστηρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη η πρόταση δυσπιστίας μπορεί να στοιχειοθετηθεί και η κυβέρνηση να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση «και να απολογηθεί ενώπιον του ελληνικού λαού», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνουν 43 υπογραφές και δεν φτάνουν το όριο των 50 που απαιτείται για να εκκινήσουν τη διαδικασία.

Στο τηλεφώνημα που έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του ανέλυσε τη δική του οπτική. Αν πραγματοποιηθεί τώρα η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας στην περίπτωση που το πόρισμα του ΕΜΠ δείξει πως υπάρχει κάτι μεμπτό τότε θα χαθεί μια τεράστια ευκαιρία η κυβέρνηση να έρθει σε πραγματικά δύσκολη θέση.

Εκτιμούν πως δεν θα υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Θα χρειαστεί να περάσουν έξι μήνες μέχρι η αντιπολίτευση να μπορεί να αμφισβητήσει και πάλι τη δεδηλωμένη στη Βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, δεν συναινεί σε μια τέτοια πρωτοβουλία τη δεδομένη στιγμή και έτσι η κεντροαριστερά θα προχωρήσει διαιρεμένη σε αυτό το θέμα.

Το Κίνημα Δημοκρατίας με ανακοίνωση που έβγαλε δήλωσε πως συμφωνεί με την οπτική του ΠΑΣΟΚ. Η επικοινωνία των δυο πλευρών έγινε μεταξύ της Θεοδώρας Τζάκρη και του Δημήτρη Μάντζου.

Ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν καταθέσει πρόταση την επόμενη εβδομάδα οι αρχηγοί της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να πραγματοποιήσουν συνάντηση προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Ραντεβού το οποίο είναι αμφίβολο αν τελικά θα γίνει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε και με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σημείωσε πως θα υποστηρίξει την πρόταση μομφής μέσα στη Βουλή, αλλά δεν έχει συμφωνήσει για κοινό αίτημα.

