Καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με 157 κατά, 136 υπέρ

Με την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, η οποία σημαδεύτηκε από σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η διαδικασία κορυφώθηκε με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, όπου δεν έλειψαν οι υψηλοί τόνοι με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών και την κυβέρνηση να αντικρούει, κάνοντας λόγο για «συμμαχία των προθύμων».

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, η πρόταση δυσπιστίας δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, επιβεβαιώνοντας την κοινοβουλευτική στήριξη προς την κυβέρνηση.

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέβαλαν την Τετάρτη ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και 9 ανεξάρτητοι βουλευτές απορρίφθηκε κατά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές από τους οποίους οι 136 ψήφισαν υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ενώ 157 την απέρριψαν. Δεν βρέθηκε κανένα παρών.

Την πρόταση δυσπιστίας καταψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι πέντε βουλευτές των Σπαρτιατών, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Μάριος Σαλμάς, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής είχε εξαπολύσει δριμύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς της στο δυστύχημα των Τεμπών, την εξωτερική πολιτική και ειδικότερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα απέχει από την ψηφοφορία της πρότασης δυσπιστίας.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών ο κ. Σαμαράς τόνισε πως η κυβέρνηση τη χειρίστηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Σε ό,τι αφορά τις μαζικές διαδηλώσεις, ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι «η κυβέρνηση κατάφερε να μετατρέψει μια παλλαϊκή συγκέντρωση σε μια αντικυβερνητική διαδήλωση, επιδιδόμενη σε «άμυνα πολιτικού συμφέροντος».

Όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, η τραγωδία των Τεμπών έβγαλε την κοινωνία στους δρόμους γιατί δύο χρόνια μετά το φοβερό δυστύχημα, ακόμα δεν είχαμε πόρισμα. Και όταν βγήκε το πόρισμα προέκυψε ότι υπήρξε μια τεράστια έκρηξη που οφειλόταν σε ένα άγνωστο υλικό. «Σίγουρα όχι από τα έλαια των μηχανών».

«Η κυβέρνηση προσπάθησε από την αρχή να αποσιωπήσει αυτήν την ύπαρξη παράνομου φορτίου που η ανάφλεξή του μεγάλωσε και τον αριθμό των θυμάτων». Η ίδια η κυβέρνηση προεξοφλούσε το πόρισμα. Διαπράχθηκαν τραγικά λάθη στην πραγματογνωμοσύνη, πρόσθεσε ο Αντώνης Σαμαράς.

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση αντί να αγκαλιάσει τις οικογένειες των θυμάτων αντιδικούσε μαζί τους. Προειδοποιούσα να μην το κάνει».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι οδηγεί η ίδια σε αποσταθεροποίηση όταν ανακαλύπτει εχθρούς παντού. «Η αποσταθεροποίηση έχει ξεκινήσει από καιρό» σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Είμαι έτοιμος να θέσω προς αναθεώρηση το άρθρο 86 για τις ευθύνες υπουργών - Θα ολοκληρώσουμε την τετραετία

Κατά την ομιλία του από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στον χρόνο που η αντιπολίτευση επέλεξε να κάνει πρόταση δυσπιστίας, η οποία αποσκοπεί να φύγει η κυβέρνηση και αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται η αντιπολίτευση να καταθέσει μία πρόταση δυσπιστίας. «Δικαίωμά σας. Αναφερθήκατε κ. Ανδρουλάκη ότι μόνος σας δεν έχετε τους 50 βουλευτές. Αλλά θα μπορούσατε να ασκήσετε άλλα εργαλεία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το γεγονός ότι ταυτιστήκατε δικαιώνει ότι είστε συμμαχία προθύμων, μηδενισμού και έλλειψης οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότασης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Για εσάς κ. Ανδρουλάκη που θεωρείται ότι είστε θεσμικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εμφανίζεται εδώ πέρα άμοιρο ευθυνών για τα καλά αλλά και τα στραβά. Μου κάνει εντύπωση που έρχεστε όχι μόνο με την υπογραφή σας, αλλά και με το λόγο σας να νομιμοποιήσετε το λαϊκισμο, τα fake news. Αναρωτιέμαι όταν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όντως στη χώρα υπάρχει ένταση, ρητορική που υποβαθμίζει το δημοκρατικό πολίτευμα και τους θεσμούς, εσείς το ΠΑΣΟΚ συντάσσεστε και δεν αντιλαμβάνεστε ότι ρίχνετε νερό στο μύλο των πιο ακραίων φωνών. Αυτός ο οποίος θα εκφραστεί αντισυστημικά θα προτιμήσουν το πρωτότυπο και όχι το αντίγραφο. Είστε αντίγραφο κ. Ανδρουλάκη. Έχω απόλυτη υποχρέωση να αναδείξω ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Όταν σας αποκαλούσαμε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον κολακευτικοί ήμαστε. Αυτή η ενδιαφέρουσα συμπόρευση με σκοπό να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να φύγει ο πρωθυπουργός. Και να έρθει ποιος; Και με τι πρόγραμμα; Και με τι απόψεις για την εξωτερική πολιτική; Για την υγεία; Για την παιδεία;», υπογράμμισε.

«Είστε αντιπολίτευση του ‘πάμε και όπου βγει'. Καμία πρόταση ούτε για το ζήτημα των τρένων. Νομίζετε εδώ μέσα ότι εκφράζετε τη φωνή της κοινωνίας. Είστε ο αντίλαλος της δικής σας ανεπάρκειας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Έρχομαι στην τραγωδία των Τεμπών. 'Ακουσα τον κ. Ανδρουλάκη να επαναφέρει τι έγινε τις ώρες και ημέρες μετά το δυστύχημα. Εγώ βρέθηκα και ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωή μου, σίγουρα της πολιτικής μου διαδρομής. Όσοι βρέθηκαν εκεί βίωσαν τα ίδια συναισθήματα. Ακόμα πιο έντονα όταν επισκεφθήκαμε τα νοσοκομεία. Βρεθήκατε και εσείς εκεί κ. Ανδρουλάκη. Διέκρινα στα μάτια και στις δηλώσεις σας το ίδιο σοκ. Θυμάμαι ότι σας ενημέρωνε τότε η πυροσβεστική για τις πράξεις της στο πεδίο. Σας είπε ότι πρέπει να σηκώνουν κάποια βαγόνια. Υπάρχει το σχετικό βίντεο. Σας ενημέρωνε ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διάβασε δήλωση του κ. Ανδρουλάκη εκείνη την ημέρα όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «κρέμονται τόσες ζωές σε ένα ανθρώπινο χέρι».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι υπήρχε ενημέρωση ότι επίσης κάτω από τα τρένα περνούσε ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας. «Ψεύτες, ψεύτες, ψεύτες. Πάντα ψεύτες ήσαστε και παραμένετε», είπε δίνοντας το σχετικό έγγραφο της ΔΕΣΦΑ.

«Κύριε Ανδρουλάκη εκεί που σας ενημέρωναν δεν θυμάμαι να είπατε στοπ να μείνουν όλα όπως είναι γιατί ήταν μια επιχείρηση διάσωσης. Διότι αυτό ακριβώς έγινε. Κύριε Ανδρουλάκη ήσαστε εκεί, ήμουν εκεί. Και οι δύο είδαμε τι συνέβαινε. Θέλω να είμαι σαφής. Αν υπήρξαν επιχειρησιακές αστοχίες θα ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Δεν θα δικαστεί κανείς από λαϊκά δικαστήρια. Μήπως εσείς έχετε ήδη δικάσει; Μήπως έχετε ήδη καταδικάσει; Εγώ δεν προδικάζω τίποτα για την πορεία της προανακριτικής. Μιλήσατε για τη σύγκρουση και μιλήσαμε για τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος. Πρώτος ομολόγησα ότι στην τραγωδία το βαθύ κράτος συγκρούστηκε με το ανθρώπινο λάθος και το βαθύ κράτος νίκησε. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που μου αναλογεί. Η τραγωδία έγινε επί δικών μας ημερών αλλά κάνετε μεγάλο λάθος κ. Φάμελλε και κ. Ανδρουλάκη αν πιστεύετε ότι δεν έχετε και εσείς το δικό σας μερίδιο ευθύνης. Είναι δύσκολη η προσπάθεια να πείσουμε την κοινωνία ότι δεν έγινε συγκάλυψη. Αλλά το 85% της κοινωνίας θεωρεί ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί. Αυτό δεν σας προβληματίζει;», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά σαν σήμερα το 2004 και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του κόντρα στο πελατειακό κράτος και κόντρα σε αντιλήψεις για τις οποίες δεν δίστασε να συγκρουστεί και με τη δική του παράταξη.

«Πίστευα και πιστεύω ότι η μεγάλη παθογένεια του τόπου είναι αυτό το βαθύ κράτος. Η παράταξή μας έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης. Για το Θεό κ. Ανδρουλάκη εσείς ήσαστε το κόμμα της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας; Είστε σοβαροί τώρα; Εγώ θα δεχθώ ότι ο νόμος Πεπονή ήταν τομή. Και εμείς ήμασταν πίσω από τις εξελίξεις όταν τότε δεν τον ψηφίσαμε. Αυτό αφορούσε το 1994. Τους δύο νόμους για την αξιολόγηση στο δημόσιο και τον τρόπο επιλογής διοίκησεων το 2020 και το 2023 γιατί δεν τους ψηφίσατε; Εγώ έχω δώσει μάχη για την αξιολόγηση. Όταν ήμουν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης δρομολόγησα σύστημα αξιολόγησης και με πολεμήσατε όλοι λυσσαλαία. Μιλήσατε κ. Ανδρουλάκη για μεγάλες συνταγματικές αλλαγές και επειδή έχουμε μπροστά μας συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία επιβάλλει την ανάγκη να διαμορφώσουμε κάποιες ευρύτερες συναινέσεις έχω να σας κάνω μία πρόταση. Να συμφωνήσουμε τώρα σε τέσσερα θέματα. Δύο θα τα θέσετε εσείς και δύο εμείς. Μιλήσατε για την ηγεσία της δικαιοσύνης και τον τρόπο επιλογής της. Εγώ είμαι έτοιμος να θέσω προς αναθεώρηση το άρθρο για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του συντάγματος για την ποινική μεταχείριση υπουργών. Αν θέλουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης θα πρέπει να μη δίνουμε την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει πολιτικούς από την εκάστοτε πλειοψηφία. Ο τρόπος που λειτουργούν οι εξεταστικές επιτροπές δεν εξυπηρετούν γιατί εσείς ήδη έχετε δικάσει τον κ. Τριαντόπουλο. Δύο άρθρα αναθεωρητέα από πλευράς ΝΔ. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ τα δικά σας στελέχη είναι προστατευμένα. Την αποσβεστική προθεσμία εμείς την αλλάξαμε και τα δικά μας στελέχη δεν είναι προστατευμένα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Δεν αμφιβάλλαμε ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ποτέ διαζύγιο από τον κ. Πολάκη. Κύριε Ανδρουλάκη επανέρχομαι. Δύο άρθρα τα οποία εμείς θα προτείνουμε προς αναθεώρηση. Ελάτε να συμφωνήσετε στη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης και στην αλλαγή του άρθρου 16. Θα αναμένω την απάντησή σας».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μια πρόταση δυσπιστίας αφορά ουσιαστικά το σύνολο του κυβερνητικού έργου και στάθηκε σε δύο τομείς.

«Ο πρώτος αφορά την εθνική άμυνα. Εντός των επόμένων εβδομάδων θα προκαλέσω συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων προκειμένου η κυβέρνηση να παρουσιάσει το νέο εξοπλιστικό προγραμμα της χώρας για την επόμενη 12ετία. Να περιγράψει όχι μόνο τους εξοπλισμούς, αλλά και τη συνολική μας φιλοσοφία της αμυντικής μας πολιτικής και της ανάγκης να τονώσουμε το σύστημα καινοτομίας της χώρας. Θα εξειδικεύσει στη συνέχεια ο υπουργός άμυνας τις λεπτομέρειες και θα αναμένω την τοποθέτηση όλων των κομμάτων.

Ανδρουλάκης: Είστε μια κυβέρνηση σε αποδρομή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του, απαντώντας στη κριτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας περί συμμαχίας των προθύμων, για κοινή πρόταση δυσπιστίας μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά και τη Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «εσείς είστε πρόθυμοι να καλύψετε τους πραγματικούς ενόχους, όπως το κάνατε με τον κ. Καραμανλή και τον κ. Τριαντόπουλο, μέχρι να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Να η ομάδα των προθύμων! Εσείς και οι υπουργοί σας είστε πρόθυμοι να κάνετε τα πάντα για να διατηρήσετε τις καρέκλες σας».

Εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στη κυβέρνηση για τη τραγωδία των Τεμπών. Σημείωσε πώς η στάση της ήταν παρέλαση υποκρισίας, αναξιοπιστίας και αλαζονείας και επί τρεις μέρες βομβαρδίστηκε η Βουλή των Ελλήνων με fake news, καταλογίζοντας προσωπικές ευθύνες στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι θυμίζει πρωθυπουργό κλεισμένο σε γυάλινο πύργο. «Έχετε τεράστιες ευθύνες και για την τραγωδία αυτή καθαυτή, αλλά και για ό,τι έχει μεσολαβήσει από εκείνη την τραγική νύχτα. Κανείς δεν θα συγχωρήσει τις προσβλητικές συμπεριφορές σας απέναντι στον ελληνικό λαό και πάνω απ' όλα απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Κάθε μέρα γίνεται και μια αποκάλυψη που οδηγεί στο ότι εκείνη τη νύχτα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του φριχτού προσώπου ενός ανίκανου, αναποτελεσματικού κράτους, που το περιφέρατε ως δήθεν 'επιτελικό'».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για κυνισμό, καθώς «δεν πήρατε κανένα μήνυμα. Το μόνο βέβαιο είναι, πως το μεγαλύτερο βαρίδι στην πρόοδο της χώρας είστε εσείς και η κυβέρνησή σας! Έχετε οδηγηθεί σε τέτοιο σημείο αδυναμίας, με αποτέλεσμα κάθε ομιλία σας να περιλαμβάνει ένα απίστευτο αριθμό fake news», όπως είπε.

«Αυτή η συμπεριφορά συνιστά προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν άδικα τη ζωή τους!», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης κι άσκησε δριμεία κριτική στην εξαγγελία για συνταγματική καθιέρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο.

«Εμείς είμαστε υπέρ της αξιοκρατίας στο δημόσιο τομέα, αλλά αυτά τα έδρανα έχουν μνήμη κ. Μητσοτάκη και θυμούνται τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να φωνάζουν «πάρτο πίσω Πεπονή», όταν ψηφιζόταν το ΑΣΕΠ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με το επίμαχo email του κ. Τριαντόπουλου, σημείωσε πως «δείχνει ότι είστε αμετανόητοι. Το email δείχνει ότι, όχι μόνο γνωρίζατε, αλλά και η όλη διαδικασία συντονίστηκε μέσα από το Μαξίμου». «Δεν είναι όλα επικοινωνία, υπάρχει και η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική!» συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέχεια επανέλαβε τις έντονες επικρίσεις κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ζητώντας εκ νέου την παραίτησή του καταθέτοντας στα πρακτικά την περσινή πρόταση δυσπιστίας, που όπως είπε «επιβεβαιώνει τις χθεσινές ανακρίβειες του υπουργού. Ή συγγνώμη λοιπόν, ή παραίτηση. Αλλά ποια ευθιξία, εδώ μας έκανε μαθήματα για την περίοδο του 2012-15 και τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ ενάντια στον λαϊκισμό, μόνο που τότε δεν ήσασταν καν μέλος του ΠΑΣΟΚ».

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία σχετικά με τη Δικαιοσύνη, μιλώντας για παρεμβάσεις στο έργο της και ανέφερε ότι η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά.

«Απαιτείται πλήρης ανασχεδιασμός ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου με νέο μοντέλο λειτουργίας, που θα αποτελέσει εθνική προτεραιότητα. Εσείς απαξιώσατε το μέσο αυτό με τις πράξεις σας. Να σας θυμίσω κύριε πρωθυπουργέ, ότι τη σύμβαση της Hellenic Train την επαναδιαπραγματεύτηκε η δική σας κυβέρνηση και ο εκλεκτός σας Κώστας Καραμανλής, και λόγω αυτής ο ελληνικός λαός πληρώνει δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, ενώ από την άλλη η εταιρεία έχει αποφύγει να κάνει ουσιαστικές επενδύσεις ως όφειλε […]

Η κυβέρνηση ας παραδεχτεί την αποτυχία της. Ήρθε η στιγμή για μια ενιαία, σταθερή και ριζοσπαστική λύση για τους σιδηροδρόμους μας. Και αυτή τη λύση είμαστε αποφασισμένοι να την προσφέρουμε και θα την παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

