ΠΑΣΟΚ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αμετανόητος, αλλά απέδειξε ότι λέει ψέματα»

Αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ομιλία του πρωθυπουργού για την πρόταση δυσπιστίας.

«Ο εκπρόσωπος της Ομάδας Αλήθειας στο ελληνικό κοινοβούλιο, Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο είναι αμετανόητος, αλλά απέδειξε ότι λέει ψέματα πιο γρήγορα και από τη σκιά του», ανέφερε στο σχόλιο της, η Χαριλάου Τρικούπη και τόνισε: «Μπροστά στον πανικό του για την αποδρομή της κυβέρνησης του και την αποκάλυψη των εγκληματικών ευθυνών του ίδιου και των υπουργών του στην τραγωδία των Τεμπών, προσπάθησε να διαστρεβλώσει τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ λίγες ώρες μετά το δυστύχημα».

Απευθύνεται προσωπικά στον πρωθυπουργό υπογραμμίζοντας:

«Και τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης σας είχε εγκαλέσει για την παντελή απουσία της τηλεδιοίκησης και των τεχνολογικών μέσων, που αν υπήρχαν δεν θα είχε συμβεί ποτέ αυτή η τραγωδία.

Όσο δε για το μπάζωμα, έγινε με την παρουσία και την καθοδήγηση των υπουργών σας μετά από κλειστή σύσκεψη τρεις μέρες μετά, όταν ο χώρος δεν ήταν τόπος έρευνας και διάσωσης, αλλά αντικείμενο ποινικής δικογραφίας».

«Σήμερα, κ. Μητσοτάκη, είστε ελεγχόμενος, αν η αλλοίωση έγινε και κατ' εντολήν σας. Είστε ξεκάθαρα ένας επικίνδυνος Πρωθυπουργός. Καληνύχτα σας», τόνισε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

