Το φετινό «Ελ Νίνιο» που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πιθανό να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με νέα πρόβλεψη, που επιβεβαιώνει τις αμέσως προηγούμενες.

Οι νεότερες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας σε μια κρίσιμη περιοχή του κεντρικού ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού θα φτάσουν έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ ορισμένα σενάρια προβλέπουν ότι η απόκλιση μπορεί να ξεπεράσει τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Εάν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, το φετινό «Ελ Νίνιο», η θερμή φάση ενός πολυετούς φυσικού κλιματικού μοτίβου που ενισχύει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι σημαντικά ισχυρότερο από τα προηγούμενα ρεκόρ των περιόδων 2015-2016 και 1997-1998.

Κατά τις δύο αυτές περιόδους, οι θερμοκρασίες στον δείκτη Niño 3.4, ο οποίος μετρά τις ανωμαλίες της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού, έφτασαν τους 2,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

«Σχεδόν κάθε σενάριο ξεπερνά πλέον τους +3°C, ενώ ένα σύνολο ακραίων σεναρίων υπερβαίνει τους +4°C», έγραψε ο μετεωρολόγος και αρθρογράφος παγκόσμιου καιρού Μπεν Νολ στην πλατφόρμα X. «Αυτή η πρόβλεψη απεικονίζει πλέον το ισχυρότερο «Ελ Νίνιο» που έχει καταγραφεί ποτέ».

Τα φαινόμενα «Ελ Νίνιο» εμφανίζονται κάθε δύο έως επτά χρόνια ως μέρος του φυσικού κλιματικού κύκλου Ελ Νίνιο – Νότια Ταλάντωση (ENSO) στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο κύκλος αυτός εναλλάσσεται μεταξύ της θερμής φάσης «Ελ Νίνιο» και της ψυχρής φάσης «Λα Νίνια», με ουδέτερες περιόδους ανάμεσά τους.

Κατά τη διάρκεια του «Ελ Νίνιο», οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό αυξάνονται, αποδυναμώνοντας ή ακόμη και αντιστρέφοντας τους εμπορικούς ανέμους και προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στα παγκόσμια πρότυπα θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων.

Το τελευταίο «Ελ Νίνιο» διήρκεσε από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, προσθέτοντας επιπλέον θερμότητα σε έναν ήδη θερμαινόμενο πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, το 2024 καταγράφηκε ως το θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων και το πρώτο που ξεπέρασε το όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, ένα κρίσιμο όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Οι επιπτώσεις προηγούμενων επεισοδίων «Ελ Νίνιο» στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια υπήρξαν σημαντικές. Μελέτες έχουν συνδέσει το φαινόμενο με λιμούς στην Ευρώπη, την πρόκληση εμφυλίων συγκρούσεων σε τροπικές περιοχές, καθώς και με ξηρασίες, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Σε ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στις 2 Ιουνίου, ο World Meteorological Organization (WMO) προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να σχηματιστεί το φαινόμενο πριν από τον Σεπτέμβριο και 90% πριν από τον Νοέμβριο, καλώντας τις χώρες να προετοιμαστούν για ένα πιθανώς ισχυρό επεισόδιο.

«Η επιστήμη είναι σαφής: το «Ελ Νίνιο» βρίσκεται προ των πυλών με βεβαιότητα 90%. Ο κόσμος πρέπει να το αντιμετωπίσει ως μια επείγουσα κλιματική προειδοποίηση», δήλωσε ο António Guterres σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι, αν και το «Ελ Νίνιο» αποτελεί φυσικό κλιματικό φαινόμενο, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τις επιπτώσεις του.

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός ήδη θερμαινόμενου κόσμου. Οι επιπτώσεις θα είναι εντονότερες, θα εξαπλωθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και θα ξεπεράσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», δήλωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότερη απάντηση είναι η αποφασιστική δράση για το κλίμα, με μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών και ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για όλους.

Πηγή: skai.gr

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