Βουλή: Το απρεπές σχόλιο και τα τρικάκια που επισκίασαν την πρόταση δυσπιστίας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με εκρηκτικούς διαλόγους και κόντρες με ακραίους προσωπικούς χαρακτηρισμούς ολοκληρώθηκε η τριήμερη κοινοβουλευτική συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης στη Βουλή, που απορρίφθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από 157 βουλευτές. Συνολικά ψήφισαν 293, με 136 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 7 (μεταξύ αυτών ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς) να απέχουν. Στη συζήτηση, παρ’ ότι είχαν εγγραφεί πάνω από 200 βουλευτές, κατάφεραν τελικά να τοποθετηθούν μόλις 126, 26 μέλη της κυβέρνησης και 9 πολιτικοί αρχηγοί, καθιστώντας την, την μεγαλύτερη σε διάρκεια συνεδρίαση επί προτάσεως δυσπιστίας, ξεπερνώντας τις 42 ώρες.

Η ντροπιαστική αναφορά του Κυριαζίδη

Στίγμα για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα αποτέλεσε το ντροπιαστικό σχόλιο του βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος κατάφερε κάτι αξιοσημείωτο: Να ενώσει όλα τα κόμματα εναντίον του και να τον καταδικάσουν σύσσωμα. Την ώρα που ήταν στο βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανακοίνωσε το σχολείο που επισκεπτόταν τη Βουλή και παρακολουθούσε τη συνεδρίαση από τα θεωρεία. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολίασε τους μαθητές λέγοντας ότι είναι η ελπίδα και το μέλλον. Το σχόλιο του κ. Κυριαζίδη, «πήγαινε να κάνεις παιδί», πάγωσε την αίθουσα. Χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί το λάθος του, ο ίδιος επέμεινε να υπερασπίζεται τη φράση του, παρ’ ότι του δόθηκε η ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας ώστε να αποφασιστεί η διαγραφή του, όπως ορίζει το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η αντιπαράθεση των αρχηγών

Με μία συγγνώμη προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το απαράδεκτο σχόλιο του κ. Κυριαζίδη ξεκίνησε την ομιλία του ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο ίδιος διαχωρίζει τη γυναίκα Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πολιτικό. «Είναι δύσκολη η προσπάθεια να πείσουμε την κοινωνία ότι δεν έγινε συγκάλυψη», αναγνώρισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τα λεγόμενά του θα κριθούν από την κοινωνία. «Εγώ από την πρώτη στιγμή ανέλαβα με θάρρος την πολιτική ευθύνη που μου αναλογεί» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για διαχρονικές ευθύνες και ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, που αναδείχθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. «Κάνετε μεγάλο λάθος αν πιστεύετε ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν μια συνολική αποτυχία του κρατικού μηχανισμού που και εσείς έχετε ευθύνη», είπε ο πρωθυπουργός

Πρότεινε, δε, στον Νίκο Ανδρουλάκη, να συμφωνήσουν σε τέσσερα θέματα, εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει στην αλλαγή των διατάξεων για την ηγεσία της Δικαιοσύνης, αλλά και στην αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κάλεσε, δε, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συναινέσει στη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο και στην αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «άσχετη», «ανίκανη» και «επικίνδυνη», επιτιθέμενος προσωπικώς στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας πως του έδωσε την εντύπωση πως παραμένει κλεισμένος σε ένα γυάλινο πύργο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέστρεψε τα βέλη του πρωθυπουργού που μίλησε για συμμαχία των προθύμων λέγοντας πως παρά τις μεγάλες διαφορές των 4 κομμάτων που συνυπέγραψαν την πρόταση «έχουμε χρέος αυτές να πηγαίνουν στην άκρη. Εσείς είστε όμως η ομάδα των προθύμων, είστε πρόθυμοι να συγκαλύψετε τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλου για να παραμείνετε στις καρέκλες».

«Ναι θέλουμε εκλογές» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας το ερώτημα του, αν θα καταθέσει στην προανακριτική επιτροπή. «Κύριε Μητσοτάκη έχετε τελειώσει για τον ελληνικό λαό. Η πολιτική σας κλεψύδρα έχει αδειάσει. Ακούστε το και πάρτε το απόφαση: Οι μέρες της αλαζονείας σας τελείωσαν», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Φύγετε τώρα»

Ένα απρόοπτο συνέβη όταν ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας ο πρωθυπουργός. Νεαροί πέταξαν τρικάκια που είχαν πάνω τους τυπωμένα τα πρόσωπα του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αχ. Καραμανλή και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη μέση και έγραφαν «φύγετε τώρα». Αμέσως, τους απομάκρυνε η φρουρά ενώ αργότερα προσήχθησαν. Όπως έγινε γνωστό, οι νεαροί ανήκουν στη νεολαία της Νέας Αριστεράς. «Ενημερώθηκα και δεν το πίστευα από τη φρουρά ότι εισήλθαν τρία άτομα με επίσημες προσκλήσεις κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι που είδα δελτίο τύπου που έδωσαν συγχαρητήρια. Δεν είναι δουλειά της Βουλής να ασχοληθεί, θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Όμως όσον αφορά τη συγκεκριμένη ΚΟ μέχρι τέλος περιόδου δεν θα παραλάβουν καμία πρόσκληση», είπε πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Η σκληρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά

Πολυαναμενόμενη ήταν η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, η πρώτη του στην αίθουσα της ολομέλειας μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. «Θα απέχω από την ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας. Προειδοποιώντας με αγωνία για το πολιτικό μας σύστημα. Το οποίο, συνεχώς απο-νομιμοποιείται στη συνείδηση του Ελληνικού λαού», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός. «Πριν λίγες μέρες έλεγε η χώρα ολόκληρη ”δεν έχω οξυγόνο” αν τσακωνόμαστε για το ποιος είναι χειρότερος, η χώρα δεν θα έχει πράγματι οξυγόνο», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.