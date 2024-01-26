Ανδρουλάκης: Βασικός αντίπαλος η ΝΔ - Ο κ. Κασσελάκης έχει πάρει άλλο δρόμο. Καλό του ταξίδι!

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε αργά το βράδυ στην ΕΡΤΝΕWS για όλα τα θέματα της πολιτικής συγκυρίας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα προσδιόρισε τους στόχους του κόμματός του στις ευρωεκλογές προτείνοντας ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών πριν τη διεξαγωγή τους, προκειμένου να ακουστούν οι θέσεις των κομμάτων για τα μείζονα θέματα, εθνικά και κοινωνικά.

«Θα επιβεβαιωθεί ότι θα πάμε καλά. Δεν υπάρχει ταβάνι. Τι περιμέναμε, να ανατραπούν οι συσχετισμοί μέσα σε λίγους μήνες;», πρόσθεσε με αφορμή τα ευρήματα δημοσκοπήσεων για την ασθενή αλλά σταθερή άνοδο του κόμματός του.

«Θα υπάρξει ισχυρός πόλος της κεντροαριστεράς για να έχει ισχυρό αντίπαλο η ΝΔ. Θα ανοίξουμε προγραμματική συζήτηση για προγραμματικές συγκλίσεις. Στην κοινωνία. Όχι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Ο κ. Τσίπρας μιλούσε για συγκολλήσεις κομμάτων. Εγώ όχι! », επέμεινε.

«Βασικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία», είπε ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζοντας φόβους πώς ο Κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να μετατρέψει τη πολιτική κυριαρχία της ΝΔ σε κυριαρχία επί των θεσμών και των μέσων ενημέρωσης. Να φτιάξει ένα κόμμα που θα αντιπαρατίθεται με τα άκρα και όχι με την κεντροαριστερά.

«Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να έχει ένα πολιτικό σύστημα με σταθερή και ισχυρή κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα «, είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Αντιμετώπισα με ευγένεια το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε ανάλογη συμπεριφορά. Του απάντησα με ανάλογο ύφος. Ο κ. Κασσελάκης έχει πάρει άλλο δρόμο. Καλό του ταξίδι!», υπογράμμισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ . Σχολίασε αιχμηρά την πρόταση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στον Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

«Τα κόμματα δεν είναι βαλιτσάκια, έχουν αρχές και ιστορική διαδρομή», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .«Το ΠΑΣΟΚ είναι -όπως εξήγησε η πρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Κοινοβούλιο- το κόμμα που ανήκει στη συγκεκριμένη πολιτική οικογένεια», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης για τον γάμο των ομοφύλων ανέφερε πως πρόκειται για ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (το μεσημέρι), δεν θα ζητήσει κομματική πειθαρχία μεν, αλλά θα παροτρύνει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «να συμπεριφερθούν ως νομοθέτες, όχι ως σχολιαστές ενός σημαντικού κοινωνικού θέματος. Δεν θα ψηφίσουμε κατά παραγγελία », είπε χαρακτηριστικά.

Επέκρινε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βιαστεί να φέρει το θέμα, έπρεπε να ανοίξει τη συζήτηση μετά τις Ευρωεκλογές, καθώς υπάρχει αγωνία για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς και έτσι δίνεται χώρος στα άκρα.

Για τη στάση της Εκκλησίας , ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι άλλος ο ρόλος της κι άλλος ο ρόλος της πολιτείας, που νομοθετεί διά της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε θετικός στην ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με όρο την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι γίνεται συζήτηση για «non paper», όχι για συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα χαρακτήρισε ως «καταδικαστέα γεγονότα» τις καταλήψεις με απόφαση λίγων φοιτητών .

«Η κυβέρνηση κάνει πολύ λίγα, πάρα πολύ αργά» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το θέμα της ακρίβειας.

Αναφέρθηκε σε θέματα ενέργειας, στους ελέγχους στα σούπερ μάρκετ, στο βρεφικό γάλα και τόνισε ότι αν ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση δεν θα έλεγε όπως η κυβέρνηση ότι η αγορά αυτορρυθμίζεται, αφού αντίθετα ρέπει προς την κερδοσκοπία.

Ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ και της επιτροπής ανταγωνισμού, ενιαία αρχή καταναλωτών είναι κάποιες από τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, ενώ ο ΦΠΑ έπρεπε να μειωθεί σε βασικά προϊόντα, έκρινε. Η αγορά είναι αρρύθμιστη, επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επανέλαβε προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης .

Για την επιστολική ψήφο, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στη συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές για να ισχύσει και στις βουλευτικές εκλογές, επικρίνοντας παράλληλα την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για τον αιφνιδιασμό με την επίμαχη τροπολογία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

