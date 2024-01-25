Mε τη θετική ψήφο της ΝΔ, υπερψηφίσθηκε στην επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής, επί της αρχής και επί των άρθρων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με το οποίο κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, και λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή της βίας στα γήπεδα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν επιφύλαξη, πλην του ΚΚΕ που δήλωσε ότι το καταψηφίζει.

Ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης, ολοκληρώνοντας και την επί των άρθρων συζήτηση, ανέφερε ότι θα υιοθετηθεί στην ολομέλεια η πρόταση του ειδικού εισηγητή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ που αφορά τις δράσεις ευαισθητοποίησης και την επιμόρφωση πάνω στα ζητήματα της αθλητικής βίας που υπάρχουν και από την πολύ σημαντική επιτροπή του «Σεντ Ντενί».

Αναγνώρισε ότι με νόμους δεν αντιμετωπίζεται η βία, και σημείωσε ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι «να κλείσουμε κενά και παραλείψεις, που έρχονται από το παρελθόν».

Ο κ. Βρούτσης υποστήριξε ότι «το νομοσχέδιο συμβάλλει για την απεμπλοκή της αστυνομίας, υπό την έννοια, μεσομακροπρόθεσμα, καθώς θα ωριμάζει η σκέψη, ότι μας βλέπουν όλους και μας παρακολουθούν όλους μέσα στο γήπεδο, θα αποθαρρύνονται τα εγκληματικά στοιχεία. Αυτό από μόνο του απελευθερώνει δυνάμεις της αστυνομίας». Πρόσθεσε ότι «θεωρητικά, το τέλειο θα ήταν να μην υπάρχει καθόλου αστυνομία στα γήπεδα. Με τις σημερινές συνθήκες αυτό είναι ανέφικτο. Βάζουμε την αστυνομία, πρώτον στο κρίσιμο ζήτημα της παρακολούθησης των καμερών, και δεύτερον στον δειγματοληπτικό έλεγχο των εισιτηρίων».

Για τους αλλοδαπούς φιλάθλους, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι θα υπάρξει υπουργική απόφαση η οποία θα δίνει λύση. Όπως θα υπάρξει λύση για την είσοδο ανηλίκων που συνοδεύονται από κηδεμόνα που δεν είναι ο γονέας του. Για δε τα διαρκή εισιτήρια, ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα στην τεχνολογία για να το καλύψει και αυτό. Μάλιστα ανέφερε ότι έχει απευθύνει ερώτημα «στη Σούπερ Λιγκ 1, για το τι θέλουν οι ΠΑΕ. Θέλουν να μεταβιβάζονται τα διαρκείας ή δεν θέλουν; Εάν πουν ότι δεν θέλουν, το κινητό θα τους δεσμεύσει και θα είναι, όποιος έχει το εισιτήριο. Εάν πουν ότι θέλουν, υπάρχει και εδώ η δυνατότητα να μεταβιβάζονται τα διαρκείας με ασφαλή τρόπο και διασταύρωση».

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η β' ανάγνωση του σχεδίου νόμου στην επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

