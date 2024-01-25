Συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων

Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος είχε σήμερα, Πέμπτη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.

Όπως ο ίδιος ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν προτάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την αναζωογόνηση της ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου

«Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Συζητήσαμε τις προτάσεις τους, που αφορούν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την αναζωογόνηση της ελληνικής κοινωνίας μέσω μιας σύγχρονης οικογενειακής πολιτικής. Αυτά τα θέματα πρέπει να γίνουν υπόθεση όλων μας. Να συνεργαστούμε για να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Για το καλό της κοινωνίας μας, για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό στα χρόνια που έρχονται. Με τους Σταμούλη Δημήτρη, Αντιπρόεδρο ΑΣΠΕ,

Γιαννιώτη Θωμά Αντιπρόεδρο ΑΣΠΕ, Πάχος Ιωάννης Ταμία ΑΣΠΕ.»

Πηγή: skai.gr

