Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,2% η ΝΔ - «Nαι» στο γάμο ομοφύλων

Δημοσκόπηση της Metron Analysis που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 23 Ιανουαρίου μεταδόθηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,2%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 9,7% και το ΚΚΕ με 8,2%. Μεγάλη αύξηση καταγράφει η Ελληνική Λύση που φτάνει στο 6,6% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%. Κάτω από το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή, οι Σπαρτιάτες με 2,6%, η Νίκη με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 2,4% και το ΜέΡΑ25 με 2%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει σύμφωνα με τους ερωτηθέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%.

Στο ερώτημα για το αν η χώρα κινείται σε σωστή ή σε λάθος πορεία, το 60% απαντά σε λάθος και το 34% σε σωστή. «Ούτε σωστή – ούτε λάθος» απαντά το 4%.

Όσον αφορά το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους η ακρίβεια παραμένει για ακόμη μια φορά, με μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη, η δημοφιλέστερη απάντηση.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών σε γάμο και τεκνοθεσία, το 62% δηλώνει ότι «συμφωνώ ή μάλλον συμφωνώ» με τον γάμο, την ώρα που το 36% απαντά «διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ».

Στο ερώτημα που αφορά στην υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, το 69% δηλώνει «διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ» και μόλις το 30% «συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ».

