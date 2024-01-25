Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,2% η ΝΔ - «Nαι» στο γάμο ομοφύλων

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα σύμφωνα με την δημοσκόπηση

Εκλογές

Δημοσκόπηση της Metron Analysis που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 23 Ιανουαρίου μεταδόθηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,2%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 9,7% και το ΚΚΕ με 8,2%. Μεγάλη αύξηση καταγράφει η Ελληνική Λύση που φτάνει στο 6,6% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%. Κάτω από το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή, οι Σπαρτιάτες με 2,6%, η Νίκη με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 2,4% και το ΜέΡΑ25 με 2%.

Δημοσκόπηση

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει σύμφωνα με τους ερωτηθέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%.

Κασσελακης

Στο ερώτημα για το αν η χώρα κινείται σε σωστή ή σε λάθος πορεία, το 60% απαντά σε λάθος και το 34% σε σωστή. «Ούτε σωστή – ούτε λάθος» απαντά το 4%.

Δημοσκόπηση

Όσον αφορά το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους η ακρίβεια παραμένει για ακόμη μια φορά, με μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη, η δημοφιλέστερη απάντηση.

Δημοσκόπηση

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών σε γάμο και τεκνοθεσία, το 62% δηλώνει ότι «συμφωνώ ή μάλλον συμφωνώ» με τον γάμο, την ώρα που το 36% απαντά «διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ».

Δημοσκόπηση

Στο ερώτημα που αφορά στην υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, το 69% δηλώνει «διαφωνώ και μάλλον διαφωνώ» και μόλις το 30% «συμφωνώ και μάλλον συμφωνώ».

Δημοσκόπηση

