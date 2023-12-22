Αναζητείται η δυναμική της κεντροαριστερής «πολυκατοικίας» πριν από τις ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η έρευνα της Pulse, που δημοσιοποιήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, επιβεβαιώνει τη μέχρι τώρα εικόνα πως τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν μπορούν να πάρουν τα πάνω τους απέναντι στην ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας.

Στην εκτίμηση ψήφου η γαλάζια παράταξη καταγράφει μια μικρή πτώση πέφτοντας στο 37% (-1%), ωστόσο οι «πέντε» του χώρου της κεντροαριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25) δείχνουν να αδυνατούν να εκμεταλλευτούν την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση από την καθημερινότητα και κυρίως από το μείζον ζήτημα της ακρίβειας. Είναι χαρακτηριστικό πως μαζί συγκεντρώνουν ακριβώς το ποσοστό της γαλάζιας παράταξης: ΣΥΡΙΖΑ 14% (χάνοντας μισή μονάδα σε σχέση με ένα μήνα πριν), ΠΑΣΟΚ 15% (σταθερό), Πλεύση Ελευθερίας 3% (σταθερή), Νέα Αριστερά 2,5% και ΜέΡΑ25 2,5% (-1%). Το ΚΚΕ εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά ποσοστά (10%) αν και υποχώρησε κατά 0,5%.

Όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές τα συμπεράσματα είναι πιο ασφαλή, τουλάχιστον για το χώρο της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να αναζητεί μια δυναμική, ένα «ξέσπασμα» που θα το βοηθήσει να ξεχωρίσει. Μιλούν στη Χαριλάου Τρικούπη για παγίωσή τους στη δεύτερη θέση, ωστόσο ασφαλή διαφορά δεν έχουν φτιάξει ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αν και ολοκληρώθηκε η διάσπαση δεν καταφέρνει να ξεφύγει από το σπιράλ της δημοσκοπικής καθίζησης. Οι συνεδριακές διαδικασίες θα ξεκινήσουν σε φουλ ρυθμούς από το νέο χρόνο. Σήμερα αργά το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Στη Νέα Αριστερά κινούνται κάτω από τον πήχυ του 3%. Υποστηρίζουν πως το εγχείρημα είναι ακόμα πολύ νέο - δεν έχει πάρει τη μορφή κόμματος – και συνιστούν υπομονή. Δεν δείχνουν να κερδίζουν κάτι σημαντικό από την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ η Πλεύση Ελευθερίας και το ΜέΡΑ25 που προφανώς πιέζονται από τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα που έχει συγκροτηθεί στη Βουλή.

Στη δεξιά «πολυκατοικία» κέρδη εμφανίζει η Ελληνική Λύση φτάνοντας το 6%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει επενδύσει και έχει σηκώσει πολύ υψηλά τους αντιπολιτευτικούς τόνους στα εθνικά ζητήματα, αλλά και σε θέματα όπως ο πολιτικός γάμος και η τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Όσον αφορά τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις οι Σπαρτιάτες αποτυπώνονται, σύμφωνα με την Pulse, στο 3,5% (παραμένουν σταθεροί) και η Νίκη στο 3,5% (+0,5%).

Με βάση την έρευνα εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα πως η ακρίβεια στην αγορά θα βρεθεί στο επίκεντρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα. Το 88% των ερωτηθέντων απάντησε πως το απασχολεί πολύ ή αρκετά οι αυξήσεις των τιμών. Οι εκλογές κερδίζονται από την οικονομία γιατί όχι και οι ευρωεκλογές; Αν, μάλιστα επιβεβαιωθεί ο κανόνας πως η ευρωψήφος έχει πιο χαλαρά χαρακτηριστικά όλα τα κόμματα θα θέλουν να εισπράξουν μέρος της δυσαρέσκειας που υπάρχει στην κοινωνία. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα φαίνεται πως έχει αποτυπώσει τον παλμό της σε άλλα ζητήματα, καθώς η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 54%, θα επιθυμούσε ή δεν θα είχε πρόβλημα να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Το 30% λέει «όχι» και το 5% δηλώνει αδιάφορο.

Τα πιο συντηρητικά «ένστικτα» της ελληνικής κοινωνίας αναδεικνύονται από τις απαντήσεις στο ερώτημα για την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Το 56% βλέπει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τη νομική αναγνώριση και το 36% σίγουρα ή μάλλον θετικά. Είναι άλλωστε ένα θέμα που δεν έχει ωριμάσει ακόμα ούτε στο δημόσιο διάλογο και αντιρρήσεις φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ερώτημα για τον πολιτικό γάμο ζευγαριών του ίδιου φύλου τα πράγματα είναι μοιρασμένα με το 46% να το βλέπει μάλλον ή σίγουρα αρνητικά και το 45% μάλλον ή σίγουρα θετικά. Η κυβέρνηση αναμένεται να φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στο 2024.

