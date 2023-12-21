Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Σκάι: Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, νέα υποχώρηση για τον ΣΥΡΙΖΑ

Μικρή υποχώρηση και για τη ΝΔ, σταθερό στα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου

Κάλπη

Δεύτερο κόμμα κατατάσσεται το ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της Pulse για τον Σκάι, ενώ παράλληλα, καταγράφεται και νέα υποχώρηση των δημοσκοπικών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου υποχώρηση στο ποσοστό της καταγράφει και η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ, που ήταν δεύτερο κόμμα και τον Νοέμβριο έμεινε σταθερό στο 13% (στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 12% από 12,5% και η ΝΔ χάνει 1,5 ποσοστιαία μονάδα, υποχωρώντας στο 31,5% από 33%. 

πρόθεση ψήφου

Αντίστοιχα, στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ λαμβάνει 37% έναντι 38% τον Νοέμβριο, το ΠΑΣΟΚ μένει σταθερό στο 15%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει 14%. Στο 10%, από 10,5% βρίσκεται σύμφωνα με την Pulse το ΚΚΕ και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6%, Σπαρτιάτες και ΝΙΚΗ στο 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%, ενώ η Νέα Αριστερά είναι στο 2,5%

σενάριο αναποφάσιστοι

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη δημοσκόπηση

Πηγή: skai.gr

