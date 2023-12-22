Γεραπετρίτης: «Θετικό βήμα» όσα είπε ο Έντι Ράμα για τον Φρέντι Μπελέρη

Στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ανάρτηση του Εντι Ράμα, σύμφωνα με την οποία ο Αλβανός πρωθυπουργός τον αναγνωρίζει ως τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «υπήρξε μία απόφαση του ειδικού δικαστηρίου της Αλβανίας», σύμφωνα με την οποία, «πρώτον ο Φρέντι Μπελέρης είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χειμάρρας, δεύτερον ότι ο περιορισμός του σε καθεστώς προσωρινής κράτησης τον εμποδίζει να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα και τρίτον ότι δεν μπορεί πλέον να ασκεί καθήκοντα δημάρχου ο πρώην δήμαρχος».

«Ο Αλβανός πρωθυπουργός απεδέχθη για πρώτη φορά το αποτέλεσμα των εκλογών, απεδέχθη την πολιτική βούληση του λαού της Χειμμάρας. Αποκάλεσε ρητά τον Φρέντι Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο. Επίσης απεδέχθη και το ότι δεν μπορεί να ασκεί καθήκοντα ο πρώην δήμαρχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι ευχαριστημένη η ελληνική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «θετικό βήμα» και πρόσθεσε είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξουν απτά δείγματα από την αλβανική κυβέρνηση, ώστε ο Φρ. Μπελέρης να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Σχετικά με το έργο τέχνης με τη ροζ σημαία στο ελληνικό προξενείο, και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την απόσυρσή της, ο κ Γεραπετρίτης τόνισε ότι «η ανάρτηση των εκθεμάτων δεν έγινε σε εκθεσιακό χώρο, αλλά στον χώρο του προξενείου. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για ειδικό χώρο. Το κάθε έργο βρίσκεται στο πεδίο της ελευθερίας της Τέχνης. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια γκαλερί».

Πρόσθεσε «τα όσα άκουσα είναι εντελώς ακραία (…) Το να χαρακτηρίζομαι ακροδεξιός ή ανελεύθερος δεν έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα (…) Η απόφαση για να κατέβει το συγκεκριμένο έργο πάρθηκε πολύ πριν το ζήτημα ανακινηθεί στη Βουλή (…) Η εντολή είχε δοθεί, δεν επηρεάστηκε από κανένα άλλο γεγονός».

Σε ότι αφορά το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε: «Προσπαθούμε να εδραιώσουμε το καλό κλίμα με την Τουρκία».

Αναφορικά με την αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα στη σκιά της απειλής των Χούθι και την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε:

«Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα. Η ερυθρά θάλασσα είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Δεν θα κρυφτούμε ποτέ πίσω από οποιαδήποτε ευθύνη. Είναι εσφαλμένο να μην προστατεύουμε την ναυσιπλοΐα (…) Εμείς είμαστε αυτοί που θέτουμε τους όρους του παιχνιδιού».

Για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση (…) Θα μπορούσε να αναζητηθεί μια λύση εντός του πλαισίου του νόμου. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση (…) Θέλω να μείνω στην ορολογία των πραγμάτων: Δεν μιλούμε για επιστροφή, αλλά για επανένωση».



