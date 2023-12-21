Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου έχει συγκροτηθεί μία από τις δύο πρώτες εκ των 19 Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η νεοσύστατη ΜΑΦ διαθέτει σήμερα έξι κλίνες με προοπτική να αυξηθούν, στελεχώνεται από εξειδικευμένους νευρολόγους και νοσηλευτές και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για να πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, ενημερώθηκε από τον διευθυντή της Μονάδας, καθηγητή Νευρολογίας Γιώργο Τσιβγούλη, για τις δυνατότητές της και τις καινοτομίες που εισάγει στην περίθαλψη των ασθενών, ενώ συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό της Μονάδας.

Στόχος του νέου δικτύου Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, που θα καλύπτει όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, είναι η έγκαιρη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη περίθαλψη ασθενών με εγκεφαλικά.

Εκτιμάται πως ανά έτος θα νοσηλεύονται στις 19 μονάδες τουλάχιστον 7.500 περιστατικά, μειώνοντας σημαντικά τόσο τη θνησιμότητα όσο και τις συνέπειες των αγγειακών επεισοδίων στην κινητικότητα των ασθενών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.