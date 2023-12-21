Γεραπετρίτης για τη ροζ ελληνική σημαία: Πρόκειται για το προξενείο, όχι για γκαλερί

«Η ανάρτηση των εκθεμάτων δεν έγινε σε εκθεσιακό χώρο, αλλά στον χώρο του προξενείου. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για ειδικό χώρο. Το κάθε έργο βρίσκεται στο πεδίο της ελευθερίας της Τέχνης. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια γκαλερί», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Επίλογος» και τον Απόστολο Μαγγηριάδη, αναφερόμενος στη ροζ σημαία στο ελληνικό προξενείο, και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την απόσυρσή της.

Ενώ πρόσθεσε, ακόμη:

«Τα όσα άκουσα είναι εντελώς ακραία (…) Το να χαρακτηρίζομαι ακροδεξιός ή ανελεύθερος δεν έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα (…) Η απόφαση για να κατέβει το συγκεκριμένο έργο πάρθηκε πολύ πριν το ζήτημα ανακινηθεί στη Βουλή (…) Η εντολή είχε δοθεί, δεν επηρεάστηκε από κανένα άλλο γεγονός (…) Η ανάρτηση των εκθεμάτων δεν έγινε σε εκθεσιακό χώρο, αλλά στον χώρο του προξενείου. Δεν επρόκειτο, δηλαδή, για ειδικό χώρο. Το κάθε έργο βρίσκεται στο πεδίο της ελευθερίας της Τέχνης. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μια γκαλερί (…) Οφείλουμε να σεβόμαστε τους χώρους που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες».

Αναφορικά με την αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα στη σκιά της απειλής των Χούθι και την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε:

«Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα. Η ερυθρά θάλασσα είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Δεν θα κρυφτούμε ποτέ πίσω από οποιαδήποτε ευθύνη. Είναι εσφαλμένο να μην προστατεύουμε την ναυσιπλοΐα (…) Εμείς είμαστε αυτοί που θέτουμε τους όρους του παιχνιδιού».

Για την υπόθεση Μπελέρη: «Ο Έντι Ράμα αποδέχθηκε πρώτη φορά το αποτέλεσμα των εκλογών»

Αναφερθείς στην ανάρτηση του προέδρου της Αλβανίας Έντι Ράμα με την οποία αναγνωρίζει τον Φρέντη Μπελέρη ως εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, τόνισε:

«Ο Αλβανός πρωθυπουργός απεδέχθη την πολιτική βούληση του λαού της Χειμμάρας (…) Απεδέχθη και το ότι δεν μπορε΄ινα ασκεί καθήκοντα ο πρώην δήμαρχος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αντικατασταθεί αμέσως ο ασκών τη δημαρχία (…) Θετικό το βήμα του Αλβανού πρωθυπουργού. Θα αξιολογήσουμε τις επόμενες ενέργειες για το αν είναι συμβατές με όσα έχουμε θέσει ως όρους».

