Aίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής «για την σύμβαση 717/2014 και την επέκτασή της, για την εγκληματική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και τον τραγικό θάνατο 57 συνανθρώπων μας» καταθέτει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. «Όποιος είναι πράγματι νομικά, πολιτικά και ηθικά άμεμπτος, δεν φοβάται την αλήθεια και κοιτά στα μάτια τους συγγενείς των θυμάτων και τον ελληνικό λαό, δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Όποιος, αντιθέτως, θέλει να θολώσει τα νερά για να θολώσει μαζί και την αλήθεια και τις πραγματικές ευθύνες, τότε προσφεύγει στο "στρίβειν δια της εξεταστικής", η οποία θα ξεκινά από το 1997 και θα καταλήγει στη περίεργη σύμπραξη ΝΔ-ΚΚΕ», σχολιάζουν οι εν λόγω πηγές και συνεχίζουν:

«Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, που έχει κάνει έρευνα για ένα χρόνο μελετώντας τήν προηγουμένως σχηματισθείσα δικογραφία για τη σύμβαση 717/2014 που είχε μπει στο αρχείο, κατέληξε στο πόρισμά της που έχει έρθει στην Βουλή από 10-7-2023 να μιλά για συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και μάλιστα για τον κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή του Αχιλλέως για σοβαρές ενδείξεις ευθυνών για κακουργηματική απιστία, το να μιλάμε για εξεταστική επιτροπή, συνιστά περιφρόνηση των συγκεκριμένων ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και κατακριτέα απόφαση που οδηγεί εκ των πραγμάτων στη συγκάλυψη των πραγματικών ευθυνών της τραγωδίας».

«Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης των πραγματικών αιτιών της σύγκρουσης των τρένων και της απόδοσης ευθυνών. Το οφείλουμε στη μνήμη των μνήμη των θυμάτων. Το οφείλουμε στους τραυματίες και τους διασωθέντες που ζουν με τον εφιάλτη της δραματικής ανάμνησης. Το οφείλουμε στους συγγενείς των θυμάτων. Το οφείλουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που απαιτούν δικαιοσύνη. Δεν ανεχόμαστε τη χυδαιότητα και την απανθρωπιά του κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Η επίκληση της εκλογικής νίκης της ΝΔ δεν αποτελεί πλυντήριο ενόχων και αλαζόνων. Κανείς δεν ξεχνά, κανείς δεν θα ξεχάσει. Όλα στο φως», προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά τη σημερινή συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Συνήγορο του Πολίτη, οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεχίζοντας τον κύκλο θεσμικών επαφών του, συναντήθηκε σήμερα στη Βουλή με τον Συνήγορο του Πολίτη. Η στήριξη και προστασία τού κύρους των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίες βάλλονται καθημερινά από τις αντιθεσμικές πρακτικές της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε ξεκάθαρο ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι Ανεξάρτητες Αρχές θα ενισχυθούν και θα είναι πραγματικά ανεξάρτητες χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις στο έργο του». «Ειδική αναφορά έκανε στο θέμα του ναυαγίου έξω από την Πύλο, τονίζοντας ότι είναι θέμα ανθρωπιάς να υπάρξει φως σε αυτή την υπόθεση που έλαβε χώρα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Διευκρίνισε παράλληλα ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη η οποία βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και όχι τους ανθρώπους του Λιμενικού οι οποίοι είναι ήρωες και στην πρώτη γραμμή ακολουθώντας τις εντολές των πολιτικών προϊσταμένων τους», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

