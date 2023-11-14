Συμφωνία για την διευκόλυνση της βίζας σε πολίτες και για συνεργασία σε τουρισμό, αναμένεται να υπάρχει στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο προέδρο Ρετζέπ, Ταγίπ Ερντογάν Μητσοτάκη στην Αθηνα.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι πολίτες με αυτή τη συμφωνία θα έχουν δυνατότητα παραμονής για 72 ώρες. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστει αν θα είναι πολλαπλή βίζα πχ για κάθε φορά να μένουν 72 ώρες εντός ενός μήνα ή εντός έτους.

Επίσης αναμένεται να υπάρχει επικοινωνία για το προσφυγικό και όπως είχε συμβεί στα παλιά να υπάρχει επιτροπή και εκπρόσωπος των Ελλήνων στη Σμύρνη και της Τουρκίας στη Λέσβο και άμεση επαφή αρχηγείων Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να έρθει με μεγάλη αντιπροσωπεία 8 ή 10 υπουργών μαζί με συνεργάτες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κτλ. Ίσως περισσότερα και απο 300 άτομα.

Οι προθέσεις για μειονότητες, διμερή κτλ ;iσως μπουν στο κοινό ανακοινωθέν.

Πηγή: skai.gr

