Κασσελάκης: Να υπάρξει φως στην υπόθεση του ναυαγίου της Πύλου

Τα ζητήματα της κατοχύρωσης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων Aρχών, αλλά, ειδικότερα, η υπόθεση της διερεύνηση της τραγωδίας του ναυαγίου ανοικτά της Πύλου, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Στέφανου Κασσελάκη με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη, στο γραφείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Βουλή.

Ο κ. Ποττάκης ανέφερε ότι του προξένησε «αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι το ελληνικό Λιμενικό Σώμα δεν κατέληξε στο να αναλάβει το ίδιο μια εσωτερική πειθαρχική έρευνα για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν, που είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει συμβεί στη Μεσόγειο απ' όσο καταγρέφει η Ιστορία τέτοια περιστατικά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα και χρειάζεται να λάμψει φως στην υπόθεση.

Ειδικότερα, στον διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «η ανεξαρτησία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και όλων των Αρχών, είναι μείζον ζήτημα δημοκρατίας και έχω έντονους προβληματισμούς για τις πολιτικές της κυβέρνησης σε αυτήν την κατεύθυνση». Όπως τόνισε, «δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική ανεξαρτησία των Αρχών αν δεν ειναι συνταγματικά κατοχυρωμένος ο προϋπολογισμός σας και χωρίς να έχει καμία επιρροή από κανένα κόμμα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε ότι για εκείνον είναι μείζον ζήτημα η λειτουργίας της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια προς τους πολίτες. Υπενθύμισε, δε, ότι από τις πρώτες θέσεις του στην προεκλογική καμπάνια του ήταν για την άρση των ασυλιών των βουλευτών μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος, την άρση των προνομίων, τα προνόμια και οι ασυλίες που υπάρχουν για τους τραπεζίτες, η στελέχωση όλου του Δημοσίου, πόσο μάλλον των ανεξάρτητων Αρχών, «που όλες είναι υποστελεχωμένες».

Ο κ. Κασσελάκης είπε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ναυαγίου έξω από την Πύλο. Σημείωσε ότι είναι θέμα ανθρωπιάς να υπάρξει φως στην υπόθεση. «Είναι στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι η αντιμετώπιση της Ελλάδας σε εκείνη την περίπτωση ήταν τέτοια που αρμόζει σε χώρα που δεν θέλει να απεμπολήσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμά της και πρέπει να υπάρξει διαφάνεια σε αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε. Όπως δήλωσε, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι στο πλευρό του Συνηγόρου του Πολίτη και όλων των ανεξάρτητων Αρχών, τις οποίες θέλει να ενισχύσει «και εφόσον είμαστε κυβέρνηση σύντομα είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι δεν θα υπάρξει καμία επιρροή από την κυβέρνησή μας στις ανεξάρτητες Αρχές».

Ο κ. Ποττάκης συνεχάρη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβουλία του να επισκέπτεται και να ενημερώνεται από τους επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών. «Έχετε απόλυτο δίκιο στο κομμάτι της ουσιαστικής ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων Αρχών και είχα την ευκαιρία στο πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου (σ.σ. των ανεξάρτητων Αρχών) να αναφέρω ότι ειδικά για την οικονομική ανεξαρτησία και τη διοικητική αυτοτέλεια και τη στελέχωσή μας είναι τουλάχιστον παράδοξο, για να μην πω οξύμωρο, ο ελεγχόμενος να καθορίζει την επάρκεια, και την οικονομική και τη διοικητική, του ελεγκτή του», επεσήμανε. «Είναι κάτι που πράγματι πρέπει να το δούμε σε βάθος και να αλλάξει προκειμένου, ειδικά τουλάχιστον οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αΑχές που εκλέγονται και λογοδοτούν στη Βουλή, να αποκτήσουν στενότερη σχέση με τη Βουλή, να υπάρχει μια κοινοβουλευτική εποπτεία και στα ζητήματα της οικονομικής τους διαχείρισης αλλά και της διοικητικής τους επάρκειας», υπογράμμισε.

«Να εκλέγονται και από σταθερή σύνθεση», συμπλήρωσε ο κ. Κασσελάκης. «Σωστά», είπε ο κ. Ποττάκης, περνώντας στο ζήτημα του ναυαγίου. «Σε ό,τι φορά τον Συνήγορο του Πολίτη, προξένησε αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι το ελληνικό Λιμενικό Σώμα δεν κατέληξε στο να αναλάβει το ίδιο μια εσωτερική πειθαρχική έρευνα για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν που είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει συμβεί στη Μεσόγειο απ' όσο καταγράφει η Ιστορία τέτοια περιστατικά», ανέφερε. «Μου προξένησε αλγεινή εντύπωση», συνέχισε, «διότι εκτιμώ ότι το Λιμενικό Σώμα οφείλει και το ίδιο, διεξάγοντας τέτοιες έρευνες, να προστατεύει το ίδιο του το κύρος», σημείωσε. Τόνισε, δε, ότι είναι ζήτημα που έχει απασχολήσει τον διεθνή Τύπου και τη διεθνή κοινή γνώμη, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών «και θα περίμενε κανείς τα ανακλαστικά και από το Λιμενικό Σώμα να ήταν διαφορετικά». «Ευτυχώς, όμως, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι έρευνα θα γίνει και με τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό και σε βάθος», πρόσθεσε.

Ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως όταν είχε γίνει το ναυάγιο στην Πύλο και ο ίδιος ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε μη εκλόγιμη θέση, είχε πει ότι το Λιμενικό ακολουθεί οδηγίες.

«Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που εργάζονται στο Λιμενικό και είναι πραγματικά ήρωες. Κι εκεί είναι υποστελεχωμένο, είναι στην πρώτη γραμμή, δεν ακούν "ευχαριστώ" πολλές φορές, αλλά ακολουθούν οδηγίες, εντολές. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου πολιτική ευθύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα», επεσήμανε. Συμπλήρωσε ότι απ' όλον τον κόσμο της ναυτιλίας «ακούς ότι η διαχείριση αυτού του περιστατικού δεν ήταν διαχείριση διάσωσης. Άρα χρειάζεται να λάμψει φως στην υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι και να βλέπεις ένα καράβι εν κινδύνω με τόσες ψυχές μέσα, έτοιμο να μπατάρει, και να μην κάνεις τίποτα…».

Σχολίασε πως επιπλέον τον ενοχλεί πάρα πολύ ότι ενώ τα εγχώρια ΜΜΕ κάλυψαν τότε το δυστύχημα στη συνέχεια μόνο τα ξένα μεγάλα ΜΜΕ συνέχισαν να το καλύπτουν. «Δεν είναι ποιότητα δημοκρατίας αυτό. Μπορεί να μην αφορά τον Έλληνα και την Ελληνίδα σε τέτοιο βαθμό όπως άλλα ζητήματα, όπως η ακρίβεια, κατανοητό, αλλά η ποιότητα της Δημοκρατίας μας είναι ο τρόπος που αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί και είναι σημαντικό εσείς ως ανεξάρτητη Αρχή να μπορέσετε να κάνετε το έργο σας χωρίς καμία επιρροή από κυβέρνηση ή από πολιτικούς παράγοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξει: «Σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε στο πλευρό σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

