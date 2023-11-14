Την ανάγκη να εξασφαλιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού και για τις φυσικές καταστροφές, επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ολόκληρο το φάσμα των διμερών σχέσεων, καθώς και θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προσφέρουν κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή συνεργασία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως κόμβος μεταφοράς «πράσινης» ενέργειας προς τη νότια Γερμανία, καθώς και ως ενεργειακή γέφυρα της Μέσης Ανατολής και της Αιγύπτου με την Ευρώπη.

Αναφορικά με το Μεταναστευτικό, ζήτημα ευρωπαϊκό που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, το θέμα των δευτερογενών ροών προς της Γερμανία. Έγινε ανταλλαγή ιδεών για πολιτικές ένταξης που θα μπορούσαν να είναι αμοιβαία επωφελείς για την Ελλάδα και τη Γερμανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή για το ζήτημα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν επίσης θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως η συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την θέση της Ελλάδας ότι πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία και να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για το Μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση της ΕΕ, και ειδικότερα την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική τους, ωστόσο υπογράμμισε ότι αυτή εξαρτάται από τις επιδόσεις των ίδιων των υποψηφίων χωρών και αυτό αφορά και στον σεβασμό του Κράτους Δικαίου.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με αιχμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης για τις τελευταίες επαφές της ελληνικής με την τουρκική πλευρά.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους:

