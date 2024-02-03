Καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχουν τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου για δήθεν κοινές ελληνοτουρκικές περιπολίες στο Αιγαίο τονίζει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι κατά τις συναντήσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη στην Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια και των αντιπροσωπιών τους συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δυο χωρών και αποφασίστηκε πώς Ελλάδα και Τουρκία θα συνεργασθούν για την κοινή καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της λαθρεμπορίας μεταναστών.



"Κατά τις συναντήσεις των δυο Υπουργών και των αντιπροσωπιών τους αξιολογήθηκαν παράλληλα οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, και κυρίως της επικοινωνίας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της τουρκικής Ακτοφυλακής επί του πεδίου ώστε να είναι πλέον αποτελεσματική η αντιμετώπιση του προβλήματος" αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας στην ανακοίνωσή του.

