Μηνύματα για καλή ανάρρωση φέρεται να έστειλαν στην Κέιτ Μίντλετον και τον βασιλιά Κάρολο ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Πηγή κοντά στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ είπε στη βρετανική Mirror ότι «ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν λάβει υποστήριξη από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν σχετικά με την υγεία τους».

Ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι έχει «επικοινωνήσει και με τους δύο με διαφορετικούς τρόπους ώστε να δώσει τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση».

Υπενθυμίζεται πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιά , την οποία το παλάτι του Κένσινγκτον περιέγραψε ως «προγραμματισμένη».

Την ίδια ώρα οι φήμες για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον οργιάζουν καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει προχωρήσει σε νέα ενημέρωση. Το γεγονός πως αρκέστηκε να ενημερώσει ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας προχώρησε σε μια επιτυχημένη προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά και ότι αναρρώνει έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για το τί είδους εγχείρηση πρόκειται καθώς το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στο νοσοκομείο 10 με 14 ημέρες, είναι αρκετά μεγάλο διάστημα.

Η Ισπανίδα δημοσιογράφος Concha Calleja, μιλώντας στην εκπομπή Fiesta του Telecinco και επικαλούμενη συνομιλία της με ένα βοηθό του Παλατιού αποκάλυψε ποια είναι πραγματικά η κατάσταση της Κέιτ Μίντλετον μετά την εγχείρηση.

«Μίλησα με έναν βοηθό στο παλάτι και με διαβεβαίωσε ότι κάτι δεν πήγε καλά στη μετεγχειρητική περίοδο. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που γι' αυτό αποφάσισαν να στείλουν αυτές τις δηλώσεις» είπε για να συνεχίσει: «Η τελευταία φορά που την είδαμε ήταν στο χριστουγεννιάτικο γεύμα και από τότε άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Η Κέιτ εισήχθη στις 28 Δεκεμβρίου και βρίσκεται στα χέρια των γιατρών για αρκετές ημέρες. Πιστεύω ότι το παλάτι θα εκδώσει νέα ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, εξηγώντας καλύτερα τι συμβαίνει. Η επέμβαση ήταν από μόνη της σοβαρή, διήρκεσε αρκετές ώρες και είχε αυξημένο κίνδυνο, που δεν προέκυψε στο χειρουργικό τραπέζι αλλά στη μετεγχειρητική περίοδο» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη Marca.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.