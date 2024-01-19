Στο The London Clinic, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στο κεντρικό Λονδίνο παραμένει η Κέιτ Μίντλετον μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη στην κοιλιακή χώρα. Χθες, την επισκέφθηκε και ο σύζυγός της πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παλατιού η Κέιτ Μίντλετον θα παραμείνει στο νοσοκομείο έως και δύο εβδομάδες κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία στον βρετανικό λαό για την κατάσταση της υγείας της.

Το Sky News αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του, η προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση ήταν ρουτίνας και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η πριγκίπισσα δεν έχει να κάνει με καρκίνο. Μάλιστα οι νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της ανέφεραν ότι αναρρώνει πολύ καλά.

Ο Δρ Ντέιβιντ Λόιντ, γενικός ιατρός με έδρα το Λονδίνο, εξήγησε στο Sky News ότι οι δύο εβδομάδες είναι «αρκετά πολύς χρόνος στο νοσοκομείο για μια προγραμματισμένη επέμβαση».

Είπε ότι η χρονική διάρκεια δείχνει ότι «δεν πρόκειται για κάτι μικρό» και ότι τέτοιες παραμονές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ακόμη και διαδικασίες τόσο σοβαρές όπως η αφαίρεση ενός οργάνου.

Οι πιο συχνές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, είπε, είναι για προβλήματα σκωληκοειδούς και χοληδόχου κύστης, μαζί με υστερεκτομές.

Το Παλάτι ωστόσο δεν έχει πει ακριβώς σε τι είδους χειρουργική επέμβαση έχει υποβληθεί η πριγκίπισσα.

Ο Δρ Λόιντ πρόσθεσε ότι αυτού του είδους το ιδιωτικό νοσοκομείο είναι σαν ένα «ξενοδοχείο πέντε αστέρων και μπορείς να επιλέξεις τον χειρουργό και την ώρα που θα κάνεις την εγχείρηση».

Πηγή: skai.gr

