Το κόστος του να είσαι θαυμαστής της Taylor Swift…

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα email στην Ισπανία, με το οποίο αναζητούσαν τον μεγαλύτερο θαυμαστή της Taylor Swift, για να του προσφέρουν το πιο τρελό και αποκλειστικό πακέτο στον κόσμο!



Ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Μαδρίτης πρόσφερε σε ένα ζευγάρι μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων, all inclusive, στην προεδρική σουίτα του, με δύο «VIP εισιτήρια για τη συναυλία της Taylor Swift, που έγινε στις 30 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων προνομίων όπως «ένα κραγιόν στο χρώμα της Taylor». Κόστος: 32.000 δολάρια.

Είναι γνωστοί ως «swifties». Οι θαυμαστές ταυτίζονται με τη νεανικότητά της: Η Swift είναι 34 ετών τώρα, αλλά φαίνεται νεότερη από ότι όταν ξεκίνησε την καριέρα της, με τις σγουρές χρυσές μπούκλες, μια καθαρή, Νάσβιλ αισθητική. Αυτό ήταν το master plan της Swift: να εξελιχθεί από τη country προς τη rock, τη folk, την indie και την electronica, για να καταλήξει στο απέραντο… καζάνι που είναι η παγκόσμια pop. Μια τέτοια κίνηση κάθε άλλο παρά αυτοσχέδια ήταν: την τελευταία δεκαετία προσέλαβε ακόμη και τις (δαπανηρές) υπηρεσίες του Σουηδού… «βασιλιά Μίδα», Max Martin, ως παραγωγό και συν-συγγραφέα της.

Για τους «swifties», είναι μια μεγαλύτερη αδελφή και, φυσικά, ένα αντικείμενο του πόθου. Σε άλλες εποχές, θα την αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει υποφέρει για την Τέχνη της. Μετά τις αναπόφευκτες τρικλοποδιές μιας αρχάριας, όλα εξελίχθηκαν ρόδινα: κόρη ευκατάστατης οικογένειας που μετακόμισε στην πρωτεύουσα της χώρας για να ακολουθήσει το όνειρό της (ο πατέρας της μάλιστα επένδυσε στη Big Machine Records, την εταιρεία που τελικά υπέγραψε η Swift).

Όμως η αφήγηση της ιστορίας της τείνει να δώσει έμφαση σε αυτό που συνέβη όταν χώρισε με τη Big Machine. Όταν έχασε τα δικαιώματα των έξι πρώτων άλμπουμ της στην προαναφερθείσα εταιρεία, αποφάσισε να αρχίσει να τα ξαναηχογραφεί ως «εκδοχές της Taylor». Δύσκολα μπορεί να σκεφτεί κάποιος περίπτωση τέτοιου ζήλου όταν πρόκειται για την υπεράσπιση της δουλειάς ενός επιτυχημένου καλλιτέχνη-καλλιτέχνιδας.

Παρ' όλα αυτά, η κεντρική ιστορία της Swift είναι η σύνδεση μεταξύ του ρεπερτορίου της και της ερωτικής της ζωής, η οποία ενισχύεται δεόντως από τα μέσα ενημέρωσης. Ένα οικείο ημερολόγιο παίρνει μορφή μέσω τραγουδιών που, υποθέτει κανείς, αντανακλούν τις προσδοκίες και τις ανησυχίες της. Το θαύμα έγκειται στην ιδέα ότι η Swift διατηρεί επαφή με τους εκατ. θαυμαστές της, οι οποίοι αποκωδικοποιούν πιστά κάθε στίχο των τραγουδιών της.

Μια υπερ-επαγγελματική ομάδα ασχολείται με τη φύλαξη αυτής της «φλόγας», με μια συντριπτική ποσότητα εμπορευμάτων, καθώς και με την ενίσχυση κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Ελέγχουν μέχρι και τα πολυάριθμα λήμματα για τη Swift στη Wikipedia...

Πηγή: skai.gr

