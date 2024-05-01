Η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς γιόρτασαν έναν ακόμη χρόνο γάμου! Με αφορμή την 36η επέτειο του γάμου τους στις 30 Απριλίου, τόσο η 67χρονη Γουίλσον όσο και ο 67χρονος ηθοποιός, μοιράστηκαν στο Instagram ρομαντικές φωτογραφίες και γλυκά μηνύματα για τη σχέση τους.

Η Ρίτα Γουίλσον, εν τω μεταξύ, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν το ζευγάρι να ποζάρει μαζί σε διάφορα μέρη, όπως στη Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας στην Αίγυπτο, σε ένα στούντιο ηχογράφησης κ.ά.

«36η επέτειος! 30 Απριλίου 1988», έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού, πριν παραθέσει στίχους από το ποίημα «Rabbi Ben Ezra» του Robert Browning: «Γέρασε μαζί μου, τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας».

Ο Χανκς και η Γουίλσον γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1981 στα γυρίσματα της κωμικής σειράς του ABC, «Bosom Buddies». Την εποχή που γνωρίστηκαν, ο Χανκς ήταν παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, τη Σαμάνθα Λιουζ. Το ζευγάρι -που είχε αποκτήσει δύο παιδιά- χώρισε επίσημα το 1987.

Ο Χανκς και ο Γουίλσον ξανασυναντήθηκαν το 1985 στην ταινία «Volunteers», πριν τελικά καταλήξουν να είναι μαζί. Το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί το 1986, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Three Amigos» και παντρεύτηκαν το 1988. Έχουν δύο παιδιά, εκτός από τα παιδιά του ηθοποιού από τον πρώτο του γάμο.

Εκτός από την ταινία «Volunteers», ο Χανκς και η Γουίλσον εμφανίστηκαν μαζί στην οθόνη όταν υποδύθηκαν αδέλφια στην κλασική ρομαντική κομεντί «Sleepless in Seattle» του 1993 και στην περσινή ταινία «Asteroid City».

Πηγή: skai.gr

