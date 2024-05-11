Η Αίγυπτος αρνήθηκε να συνεργαστεί με το Ισραήλ για την είσοδο βοήθειας στη Γάζα από το πέρασμα της Ράφα λόγω της «απαράδεκτης κλιμάκωσης» από την πλευρά του Ισραήλ, μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Alqahera News satellite, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο.

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε νωρίς σήμερα από τους κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν από εκεί και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Χ εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

