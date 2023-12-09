Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ: «Το χαστούκι στα Όσκαρ το αποκαλώ 'ιερό', έσωσε τον γάμο μας με τον Γουίλ Σμιθ» - Βίντεο

Στην αιώνια αφοσίωσή της στον Γουίλ Σμιθ αναφέρεται μεταξύ άλλων η σύζυγός του Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ στο νέο της βιβλίο 'Worthy'.

Η ίδια μάλιστα γράφει πως το σκάνδαλο με το περιβόητο χαστούκι στη βραδιά των Όσκαρ του 2022 έδωσε μία ακόμη ευκαιρία στον γάμο τους.

«Σχεδόν δεν παρακαλούθησαν τα βραβεία εκείνη τη χρονιά, το αποκαλώ 'ιερό χαστούκι' γιατί έπειτα από αυτό το γεγονός ακολούθησαν ένα σωρό θετικά πράγματα», περιγράφει.

Η στιγμή που ο σύζυγός της είχε προταθεί στην κατηγορία για τον 'Καλύτερο Ηθοποιό', ο παρουσιαστής Κρις Ροκ έκανε ένα άκομψο αστείο σχετικά με το ξυρισμένο κεφάλι της Πίνκετ, το οποίο ήταν αποτέλεσμα αλωπεκίας-, τότε ο Γούιλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον παρουσιαστή μπροστά στο κοινό τη στιγμή που τα Όσκαρ μεταδίδονταν ζωντανά.

Οι θεατές δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί και την ίδια στιγμή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά». Κι όμως, αυτή η στιγμή, έκανε ένα reboot στη σχέση τους.

«Μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσα να καταλάβω αν θα έφευγα ποτέ από το πλευρό του Γουίλ, συνέβη αυτό το περιστατικό και βεβαιώθηκα ότι δεν πρόκειται να τον αφήσω ποτέ. Ποιος ξέρει που θα ήταν η σχέση μας αν δεν είχε συμβεί αυτό;», προσθέτει.

Το εκτενές ρεπορτάζ της daily mail αναφέρει ότι ο γάμος τους που μετρούσε 30 ολόκληρα χρόνια, βρισκόταν σε κρίση και σημειώνει πως παρόλο που την βραδιά των Όσκαρ ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην Πίνκετ ως ΄σύζυγό του', η αλήθεια είναι ότι είχαν τραβήξει χωριστούς δρόμους πριν από 6 χρόνια και το 2020 το ζευγάρι είχε κάνει σχετικές αποκαλύψεις σε ένα podcast, στο οποίο η 52χρονη μάλιστα είχε μιλήσει για το «μπλέξιμο» του ηθοποιού με μία σχεδόν 30χρονη τραγουδίστρια, την August Alsina, η οποία όπως υποστήριζε «τον βοηθούσε» και στην πορεία δημιουργήθηκε μία ρομαντική σχέση.

Σχετικά με το νέο «σκάνδαλο» που εμπλέκει τον Γουίλ Σμιθ σε ερωτική σχέση με τον ηθοποιό Duane Martin στις αρχές της δεκαετίας του '90 η σύζυγός του αναφέρει πως «δεν θα μιλήσει για τη ζωή του Γουίλ»

Μεταξύ άλλων η ηθοποιός περιγράφει τη ζωή της. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην παιδική της ηλικία ως κόρη εξαρτημένων γονιών, ενώ παραδέχεται πως στην εφηβεία της ήταν και η ίδια έμπορος ναρκωτικών και όπλων.

Στη συνέχεια αναλύει το μαγικό ταξίδι της στο Χόλιγουντ όπου απέκτησε σημαντικούς ρόλους σε ταινίες ''The Nutty Professor'', ''The Matrix Reloaded'' και ''Collateral''.

Πηγή: skai.gr

