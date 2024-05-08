Παρών στο πρώτο εαρινό πάρτι της χρονιάς στον κήπο του Παλατιού ο Κάρολος

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παρών στο πρώτο πάρτι στον κήπο του Παλατιού του Μπάκιγχαμ με προσκεκλημένους πολίτες από διάφορους τομείς του δημοσίου βίου είναι το απόγευμα της Τετάρτης ο βασιλιάς Κάρολος, σε μία ακόμα εκδήλωση στο πλαίσιο της μερικής επιστροφής του στις δημόσιες υποχρεώσεις του.

Η ανάληψη περισσότερων καθηκόντων ακολουθεί ένα τρίμηνο απουσίας μετά από τη διάγνωση για καρκίνο και την έναρξη θεραπείας.

Παραδοσιακά τον Μάιο αρχίζει η παράθεση μιας σειράς πάρτι στον κήπο του Παλατιού, όπου πολίτες έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο 75χρονος Κάρολος συνοδεύεται από σχεδόν όλα τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας πλην του διαδόχου πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ που είχε υποχρέωση στο Ουίνδσορ και τη σύζυγο αυτού Κέιτ Μίντλετον που απέχει των καθηκόντων της καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Σχεδόν ταυτόχρονα με το πάρτι στο Παλάτι διεξάγεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου εκδήλωση για τα δέκα χρόνια των Αγώνων Invictus στην οποία παρίσταται ο ιδρυτής τους δούκας του Σάσεξ Χάρι.

Ωστόσο, όπως κατέστη σαφές από εκπρόσωπο του πρίγκιπα Χάρι την Τρίτη, δεν θα σταθεί δυνατή μια συνάντηση μεταξύ του βασιλιά και του γιου του λόγω του φορτωμένου προγράμματος του πρώτου.

Το βράδυ της Τετάρτης ο βασιλιάς θα έχει την καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση με τον πρωθυπουργό και επιπλέον την τακτική σύσκεψη με το ιδιαίτερο συμβούλιό του.

