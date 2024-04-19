Η Kourtney Kardashian αγαπάει το σώμα της, το οποίο, όπως είναι λογικό, έχει αλλάξει μετά τον τοκετό.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών αντέδρασε όταν ένας θαυμαστής σχολίασε με αγένεια το σώμα της κάτω από το αφιέρωμα της Kim Kardashian στο Instagram για τα 45α γενέθλια της. Η φωτογραφία έδειχνε τις αδερφές Καρντάσιαν να ποζάρουν με μπικίνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, η Kourtney απέδειξε ότι το «troll» έκανε λάθος. «Λατρεύω αυτή τη φωτογραφία!», έγραψε η Kourtney Kardashian.

«Είμαι εγώ και οι αδερφές μου που περνάμε τις καλύτερες στιγμές σε ένα ταξίδι με τα παιδιά μας... και οι αναμνήσεις θα κρατήσουν για πάντα!. Και αγαπάω αυτό το σώμα, που μου χάρισε τα 3 μεγάλα μωρά μου και το μικρό μου αγοράκι», πρόσθεσε.

Η Kourtney Kardashian μίλησε πριν από λίγο καιρό για την πίεση και το άγχος που νιώθουν οι γυναίκες να αποκτήσουν και πάλι μια καλλίγραμμη σιλουέτα μετά τον τοκετό.

«Το σώμα σας είναι όμορφο σε όλα τα στάδια», έγραψε μαζί με ένα στιγμιότυπο της ίδιας να κολυμπάει στη θάλασσα.

«Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λάμπουμε και μεγαλώνουμε, μετά τον τοκετό συρρικνωνόμαστε και αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για το σώμα μας, το οποίο χρειάζεται τον χρόνο του να προσαρμοστεί. Η πίεση που μας ασκείται να αποδεχτούμε το καινούριο και διαφορετικό είναι άδικη», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.