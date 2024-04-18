Taylor Swift: Απάτες εκατομμυρίων στη… μάχη για ένα εισιτήριο

«Επείγουσα προειδοποίηση» αναγκάστηκε να εκδώσει η Lloyds Bank μετά από απάτη με θύματα περισσότερους από 600 πελάτες της -θαυμαστές της Taylor Swift- που έψαχναν απεγνωσμένα να αγοράσουν εισιτήρια για τις sold out συναυλίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως γράφει ο «Guardian».

Taylor Swift fans given ‘urgent warning’ as £1m is lost in ticket scams https://t.co/lKs6tZQ4Ao April 17, 2024

Καθώς η σούπερ σταρ αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα, η κεντρική τράπεζα της Βρετανίας είπε ότι τα στοιχεία της υποδηλώνουν ότι οι βρετανοί οπαδοί έχουν χάσει πάνω από 1 εκατ. λίρες μέχρι στιγμής από τους απατεώνες!

Αν παρουσιαστούν στοιχεία και από άλλες τράπεζες, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα ξεπεράσει τους 3.000. Σύμφωνα με τη Lloyds το κάθε θύμα -κατά μέσον όρο- έχασε 332 λίρες, αν και κάποιοι πλήρωσαν πολύ ακριβότερα πλαστά εισιτήρια, φθάνοντας στις 1.000 λίρες.

Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα θύματα είναι νέοι ηλικίας 25-34 ετών, τους οποίους οι απατεώνες πλησίασαν μέσω social media. Η Lloyds ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα με τα πλαστά εισιτήρια συναυλιών, καθώς το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν τέτοια φαινόμενα και σε εμφανίσεις άλλων δημοφιλών καλλιτεχνών.

Η Σουίφτ θα δώσει 15 τεράστιες συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες περιλαμβάνουν οκτώ βραδιές στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, καθώς και τρεις στο Λίβερπουλ, τρεις στο Εδιμβούργο και μία στο Κάρντιφ.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν κάθε πιθανό διαδικτυακό μέσο για να παραπλανήσουν τα θύματά τους. Μια ανάρτηση στο Facebook ή μια καταχώρηση στο Marketplace μπορεί να οδηγήσει κάποιους να μεταφέρουν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, περιμένοντας μάταια το πολυπόθητο εισιτήριο.

