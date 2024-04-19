Έλλη Στάη: Περιμένω τρίτο εγγόνι - Είμαι 70 ετών και δεν το κρύβω

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», με τον Σταύρο Θεοδωράκη, έδωσε η Έλλη Στάη. Το θέμα της εκπομπής ήταν η ομορφιά και η δημοσιογράφος, που πρόσφατα έκλεισε τα 70, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, φορώντας δερμάτινο κολάν, μαύρο πουκάμισο και γόβες.

«Δεν ακολουθώ κάποιο σχέδιο για να παραμείνω όμορφη. Κάθε χρόνο αποδέχεσαι κάποιες φθορές. Τις βλέπεις και τις αποδέχεσαι. Αν με ρωτήσεις αν με πειράζει πιο πολύ να χάσω ένα κομμάτι από το μυαλό μου ή να χάσω ρυτίδες, θα σου πω φέρε ζάρες, ρυτίδες και άσε το μυαλό μου ανέπαφο», ανέφερε η ίδια χαμογελώντας.

Και συνέχισε: «Η ομορφιά και η νεότητα δεν σημαίνουν πως θα σου ανοίξουν ντε και καλά τις πόρτες. Και ομορφιά δεν εννοείς μόνο την όψη, αλλά όλο αυτό που κουβαλάει μια όμορφη γυναίκα. Και αν δεν κουβαλάει εγκέφαλο και ψυχή δεν είναι ποτέ όμορφη. Ανεγκέφαλη ομορφιά δεν υπάρχει».

Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε και την ηλικία της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι 70. Και το λέω, αφού είναι γραμμένο παντού».

Όσο για το πώς αισθάνεται που τα εγγόνια της τη φωνάζουν γιαγιά, η ίδια έκανε την αποκάλυψη… «Έχω δύο εγγόνια και αναμένω και τρίτο. Δεν απαντάω απλώς στη λέξη γιαγιά, αν δεν με πούνε πάω και τα ρωτάω. Τρελαίνομαι από τη χαρά μου που με λένε γιαγιά».

Πηγή: skai.gr

