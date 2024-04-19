Η Σίντνεϊ Σουίνι «έριξε το γάντι» στην παραγωγό του Χόλιγουντ που είπε ότι «δεν μπορεί να παίξει» και ότι «δεν είναι όμορφη», χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά της «θλιβερά» και «ντροπιαστικά».

Η 26χρονη ηθοποιός, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχίες όπως το «White Lotus» και το «Euphoria», είναι ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, η υποψήφια για Emmy ηθοποιός δέχτηκε την αρνητική κριτική της παραγωγού, η οποία αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Sweeney μετά από μια προβολή ταινίας, ρωτώντας το κοινό: «Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο ‘’καυτή’’;. Παρακολουθούσα στο αεροπλάνο την ταινία της -«Anyone but You»- επειδή ήθελα να τη δω. Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτήν. Παρακολούθησα αυτή την ακατάλληλη για παρακολούθηση ταινία..», είπε, μεταξύ άλλων, η Carol Baum.

Η Baum, η οποία έχει κάνει παραγωγή σε περισσότερες από 30 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Buffy The Vampire Slayer» και «Father Of The Bride», μιλούσε μπροστά σε ένα ακροατήριο με την κριτικό κινηματογράφου των «New York Times», Janet Maslin.

Απαντώντας στα σχόλια, εκπρόσωπος της Sweeney δήλωσε στο Sky News: «Πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα, που είναι σε θέση να μοιραστεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, επιλέγει αντ' αυτού να επιτεθεί σε μια άλλη γυναίκα. Αν αυτό είναι που έμαθε στις δεκαετίες της στον κλάδο και θεωρεί ότι είναι σωστό να διδάξει στους μαθητές της, αυτό είναι ντροπή».

Πηγή: skai.gr

